رحلة عطية شرارة مع الموسيقى.. ابتكار وتطوير ومعالجة ومواكبة للعصر

قال الدكتور حسن شرارة، عازف الكمان العالمي وعميد معهد الكونسرفتوار الأسبق، إن الموسيقار الراحل الكبير عطية شرارة اهتم بالموروث الشعبي المصري بألحانه المختلفة وسعي للابتكار فيه، «دي حاجة كانت مهمة في روحه وتأليفه للموسيقي».

شرارة: عطية كان يجوب كل البلاد لإيصال فنه

وأضاف «شرارة» خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويذاع على قناة «CBC»، أن وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة حاليا ساعدت في أن تكون الحياة أقرب وأسهل في مصر وجميع دول العالم وهي ميزة كبرى، فمن أجل أن يصنع عطية شرارة لشهرته كان يسافر ويجوب مصر من شرقها لغربها وكذا جميع البلاد التي سافرها من أجل تقديم موسيقاه.

وتابع: «أيام زمان الموسيقي كانت بتتذاع بعربية وميكروفون هورن في الشارع لغاية فترة الخمسينات، وكان عطية شرارة هو اللي موزع نشيد الله أكبر اللي حاربنا بيه العدوان الثلاثي في 1956».

من جانبه، قال الدكتور أشرف شرارة، عازف الأتشيلو وعميد معهد الطفل بأكاديمية الفنون سابقا، إن الموسيقار الراحل الكبير عطية شرارة بدأ قصة كفاحه في مصر، ثم رحل إلى تونس والمغرب وليبيا وأنشأ فيهم فرقا موسيقية بمختلف الدول، ثم عاد مرة أخرى إلى مصر في الثمانينات، لينشئ «سداسي شرارة».

أشرف شرارة: عطية كان ليعمل معالجات موسيقية زي الدراما

وتابع خلال استضافته بالبرنامج: «ليه مؤلفات في الموسيقي الكلاسيكية وأعمال أوركسترا وتنويعات موسيقية مختلفة وبيعمل معالجة موسيقية زي المعالجة الدرامية في المسلسلات حتى تقدم للناس بطريقة حديثة ومواكبة بالعصر».

فيما قالت الدكتورة خلود أشرف شرارة، عازفة الفلوت ومدرس آلة الفلوت بمعد الكونسرفتوار، إن المسرح دائما ما يكون له رهبة كبرى، حيث إن هذا النوع من القلق دائما يؤدي إلى الحرص أثناء الظهور على المسرح، «فيه مقطوعة بقدمها سولو مع السداسي اسمها رقصة الفراشة، وفي مرة عزفتها في الحفلة، ومن ساعتها الجمهور سماني الفراشة بسبب المقطوعة».

وقال الدكتور هاني زين، مدرس بمعهد الموسيقي العربية، إن هناك عددا من الأغاني بالموروثات المصرية يطلبها الجمهور خلال إقامة تلك الحفلات في الأوبرا، لافتا إلى أن الموسيقار الراحل عطية شرارة قام بتطوير وصناعة ألحان وتوزيعات اعتبروها إضافة وتطورا جديدا لفن الموشح والقوالب الغنائية في الموسيقي العربية.