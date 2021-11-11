مدبولي يتفقد المدرسة اليابانية في الوادي الجديد ويشيد بـ«عزف» الطلاب

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه اليوم، المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الخارجة، خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد، حيث أشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى الاهتمام الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير النظام التعليمي، كما وجّه بزيادة عدد المدارس المصرية اليابانية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار الوزير بحسب بيان، إلى أنّ المدارس المصرية اليابانية تحمل عدة ميزات، ومنها أنّ جوهر التعليم الياباني يكمن في الشخصية المتكاملة للطفل، وهو ما يتفق أيضًا مع هدف البرنامج التعليمي الجديد، الذي يهتم بتنمية القدرات الدراسية للطلاب وتنمية الأخلاق، واحترام مشاعر الآخرين.

مدبولي يشيد بمستوى التعليم في المدارس المصرية اليابانية

وخلال جولته بأروقة المدرسة اليابانية، تفقد رئيس الوزراء عددا من فصول الأنشطة المختلفة، ومنطقة الأطفال، مشيدا بمستوى التعليم الذي تقدمة المدارس المصرية اليابانية، كما شاهد عددا من التلاميذ يعزفون مقطوعات موسيقية، فوجّه لهم التحية وأشاد بهم.

من جانبها، أشارت المهندسة إيمان مفتاح، مديرة هيئة الأبنية التعليمية بالوادي الجديد، إلى أنّ المدرسة المصرية اليابانية أُنشئت في مدينة الخارجة على مساحة 10 آلاف م2، وتتكون من 3 طوابق، تضم الفصول الدراسية، وغرف الأنشطة والإدارة وهيئة التدريس وصالات وملاعب رياضية.

ولفتت مدير هيئة الأبنية التعليمية، إلى أنّ المدرسة تضم المراحل التعليمية من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، كما يتوافر بالمدرسة عدة أنشطة، بينها التربية الفنية، والاقتصاد المنزلي، والحاسب الآلي، والمجال الصناعي، وصالة ألعاب قوى، إلى جانب المعامل، فضلا عن وجود أخصائي نفسي بالمدرسة، وطبيب بصفة دائمة.

«الجودة» تعتمد مجموعة مدارس بالوادي الجديد

من جانب آخر، أشارت مديرة الهيئة إلى أنّ الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اعتمدت مجموعة من المدارس على مستوى الإدارات التعليمية بمحافظة الوادي الجديد، موضحة أنّ هناك مشروعات لإقامة مبان مدرسية مدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

وأكدت أنّ قطاع التعليم بالمحافظة حقق العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، حيث حصد الطلاب العديد من المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية في العديد من المسابقات، إضافة إلى ما حصل عليه طلاب المحافظة من ترتيب جيد على مستوى الجمهورية في نتائج شهادات الدبلومات الفنية.