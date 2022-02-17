رئيس الجامعة البريطانية بمصر: لدينا عضو هيئة تدريس لكل 20 طالبا

قال الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إنه كان ينتظر الفرصة للعودة إلى مصر وتطوير الجامعة بفكر وتخطيط يجعلها تواكب سوق العمل، مشيرا إلى أن الفرصة جاءته باتصال من فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، بالعودة لتولي رئاسة الجامعة وبدعم من وزيرا التربية والتعليم والهجرة.

وأوضح «لطفي» خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق والمذاع على فضائية DMC، أنه لقى ترحيبا كبيرا من مجلس الجامعة والعمداء، لافتا إلى أن ذلك كان له أثرا كبيرا في تحويل إدارة الجامعة إلى أسرة واحدة هدفها مصلحة الطالب.

وأضاف «لطفي» أن أسرته دعمته في الموافقة على اتخاذ القرار العودة لمصر، وأن أولاده سوف يعودون لاستكمال عملهم بمصر، مؤكدا فخرهم واعتزازهم بالدولة المصرية وتقديم كل سبل الدعم الممكن لها في أي مكان.

عضو هيئة تدريس لكل 20 طالبا بالجامعة البريطانية

وأشار «لطفي» إلى أن الجامعة البريطانية في مصر تأسست باتفاقية دولية، وتتسم باتباع البروتوكولات والمراسم المعتادة في الجامعة البريطانية بالخارج، وذلك بحضور المجتمع الأكاديمي كاملا للجامعة من مجلس الأمناء ومجلس الجامعة، والذي تضمن الدكتور مجدي يعقوب، والدكتور فاروق الباز، والدكتور مصطفى الفقي، والسفيرعمرو موسي، مشيرا إلى أن الجامعة بها أكثر من 1000 عضو هيئة تدريس و12 ألف طالب لتحقيق نسبة عدد الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس وفقا للنسب البريطانية، وهي عضو هيئة تدريس لكل 20 طالبا.

استراتيجية جديدة للجامعة البريطانية في مصر

وأكد رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن الجامعة بصدد الانتهاء من استراتيجيتها الجديدة، لعرضها على مجلس الأمناء وتلقى التوصيات أو التعديلات قبل خروجها بالشكل النهائي، لافتا إلى أن مجلس الأمناء هو مجلس الحكماء وبمثابة الصديق الدائم والناصح للجامعة.