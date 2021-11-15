الجامعة البريطانية تكرم طارق سعدة نقيب الإعلاميين

كرمت الجامعة البريطانية في مصر النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، «لدوره في ضبط المشهد الإعلامي المصري وإلزام جميع العاملين في الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة في الشعب الخمسة «الإعداد والتقديم والتحرير والمراسلة والإخراج» بتقنين أوضاعهم والتزامهم الكامل بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني»، بحسب بيان صادر عن النقابة.

نقابة الإعلاميين

وقالت نقابة الإعلاميين، في بيان لها اليوم، إنه قد جاء ذلك التكريم في حفل تخرج كلية الإعلام بالجامعة حيث قام الدكتور محمد شومان بإهداء درع الجامعة لنقيب الإعلاميين.

الجامعة البريطانية

وأثناء كلمته للخريجين قال نقيب الإعلاميين: أتوجه بالشكر للجامعة البريطانية أساتذة وطلابا وأهنئ الخريجين وأولياء أمورهم الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل رؤية أبنائهم في هذا اليوم السعيد.

وأضاف نقيب الإعلاميين قائلا: «إن يوم التخرج هو يوم الميلاد للحياة العملية التي يجب أن تبدأ بالإصرار والجهد والعمل الجاد حتى تتحقق أحلامكم جميعا كل في تخصصه».

وواصل: «إن الجمهورية الجديدة التي يبنيها الرئيس السيسي أنتم أيها الشباب أحد أهم أعمدتها الرئيسة فكونوا من اليوم على قدر المسؤولية وفقكم الله لما فيه الخير لكم ولوطننا الغالي مصر».