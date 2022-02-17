فارون كابور يستعد لإطلاق فيلم «Gangubai Kathiawadi» أول تجاربه ببوليوود

كشف الفنان الهندي فارون كابور، عن موعد إطلاق فيلمه المنتظر «Gangubai Kathiawadi»، مؤكدا أنه في 25 فبراير الجاري، بالسينمات الهندية والعربية، ومن المفترض أن تكون مصر، من الدول التي تشهد إطلاقه بدور العرض، وكان من المفترض عرضه 18 فبراير، لكن جرى تأجيله حتى الموعد المذكور.

وقال فارون كابور، لـ«الوطن»، إن فيلمه القادم «Gangubai Kathiawadi» تم تأكيد موعد طرحه بدور العرض، وأنه سيجري إطلاقه بالعديد من الدول، من بينها مصر، وأنه سعيد للغاية بذلك.

كابور: سعيد بعرض أول أفلامي في مصر والوطن العربي

تابع فارون كابور، أن سعادته تكمن في عرض أول تجاربه ببوليوود، من خلال فيلم «Gangubai Kathiawadi» في مصر والوطن العربي، بعد تحقيق جماهيرية كبرى بهما من خلال المشاركة بمسلسلاته بالدراما الهندية، ولهذا السبب سعادته مضاعفة.

وأضاف كابور، أنه بالفعل يؤمن بأن كل شخص اجتهد سيجني ثمار جهده، مهما مر الوقت ومر بأزمات، حيث أنه الفترة السابقة، توقف عن المشاركة بالعمل الفني لعدم وجود عمل مناسب يليق بما قدمه ببدايته.

نجم بوليوود يشكر جمهوره العربي

ومن ثم تأتي له فرصة لدخول عالم بوليوود، من أوسع الأبواب من خلال المشاركة مع مخرج مثل سانجاي ليلا، وإنتاج ضخم هكذا، والمشاركة مع علياء بهات وفنانين كبار بعالم بوليوود، فهذا مؤكد نتاج صبر ومثابرة.

ووجه فارون كابور، رسالة لكل شخص اجتهد بشيء ما، ولم يحالفه الحظ، أن يصبر، لأنه من المؤكد أن وقت تحقيق حلمك سيأتي بأكثر مما تتوقع بالوقت المناسب، وبسعادة مضاعفة.

وشكر كابور، جمهوره العربي، من خلال دعمهم له دائما، من خلال مشاركته بالدراما الهندية في مسلسلي «من الحب ما قتل» و«سحر الأسمر»، وفرحتهم بدخوله لعالم بوليوود، فضلا عن عرضه بالوطن العربي، فكل هذا بفضل الله، ومن ثم دعوات محبيه.