الهندي فارون كابور يعلن تأجيل موعد إطلاق فيلمه «Gangubai Kathiawadi»

أكد الفنان الهندي فارون كابور، تأجيل موعد إطلاق فيلم «Gangubai Kathiawadi»، لـ يوم 18 فبراير العام المقبل، الذي يشارك في بطولته، مع الهندية عاليا بهات، والمخرج الهندي سانجاي ليلا.

وقال الهندي فارون كابور، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنه بالفعل تم موعد إصدار فيلم «Gangubai Kathiawadi»، الذي كان من المقرر عرضه يوم 22 يناير 2022، إلى يوم 18 فبراير 2022، متابعًا: «هناك أسباب غير مؤكدة لـ التأجيل، وأن الشركة المنتجة أبلغته بموعد التأجيل دون تفاصيل أخرى».

أسباب تأجيل فيلم «Gangubai Kathiawadi»

وأضاف فارون كابور، أن سبب التأجيل هو تفادي الصدام مع فيلم «RRR» الذي من المفترض، أن يتم إطلاقه، بنفس الموعد، وربما أنه سبب مقنع لأنه لمخرج كبير، و من الأفلام المنتظرة، مؤكدا «ربما لم يتم الانتهاء من المونتاج، أو خطة توزيع الفيلم، ربما هناك سبب آخر».

أول مشاركة لـ «فارون» في بوليوود

يذكر أن مشاركة فارون كابور، في فيلم «Gangubai Kathiawadi» أول تجربة له في بوليوود، وتغيب عن الوسط الفني لأكثر من 4 أعوام، لعدة ظروف خاصة، وكانت آخرها وفاة شقيقه الطيار في حادث انفجار الطائرة برفقة خطيبة الأخير، و قد أهدى فارون، مشاركته بالفيلم لـ روح أخيه.

شهرة « فارون كابور» بالوطن العربي

وحقق فارون كابور، قاعدة جماهيرية كبرى، منذ ظهوره في مسلسل «سحر الأسمر»، مع جوتام رود، وجينفير وينجت، وكان يقوم بدور شخص يدعى «داني»، وكان دور سلبي، يتعارض مع ملامح فارون الهادئة، ولكنه نجح تماما في إقناع المشاهدين، وبرع في تقديمها.

وكانت البطولة الأولى له، بمشاركته في المسلسل الشهير«من الحب ما قتل»، مع الفنانة هيلي شاه، وبارنيتا بورتهاكور، وتيجا سواي براكاش، وحقق المسلسل نجاحا هائلا، ومتميزا بالوطن العربي، ومازال يتم إعادة عرضه حتى الآن، بالرغم من انتهائه منذ عام 2016.

كما يعرف فارون، بالوطن العربي بـ «سنسكار»، اسم الشخصية التي قدمها في مسلسل «من الحب ما قتل ».