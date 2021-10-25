فارون كابور عن فيضانات الهند: أناشد سرعة تدخل السلطات لإنقاذ الأرواح

عبّر النجم الهندي فارون كابور، عن حزنه بسبب أزمة الفيضانات بالهند وخاصة في نيبال، التي تسببت باقتلاع المنازل من أماكنها، مؤكدًا «مومباي مستقرة تماما، وأزمة الفيضانات بالأماكن النائية بالهند».

فارون كابور: مومباي مستقرة

وأوضح فارون كابور، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موسم الأمطار انتهى لذا الأمور مستقرة بـ مومباي، ونفى معرفته بالأزمة الحالية بالبلاد، مناشدًا سرعة تدخل السلطات لإنقاذ الأرواح.

وذكر «كابور» أنه بالعام قبل السابق واجهت مدينة مومباي فيضانات من غزارة الأمطار، كانت تشبه مثل هذه الأزمة، ولكن استطاعت الدولة أن تحصر الخسائر والأرواح وقامت بإعطاء الجميع عطلات عن العمل، وتوقفت البلد تماما حتى استقر الوضع الفلكي، وتوقفت الأمطار.

تفاصيل مشاركة فارون كابور في عالم بوليوود

أعلن النجم الهندي فارون كابور، في بداية شهر أكتوبر الجاري عن مشاركته ببوليوود لأول مرة مع النجمة الهندية الشهيرة عاليا بهات، في فيلم «Gangubai Kathiawadi».

ونشر كابور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، معلقا: إنه متحمس للغاية لمشاركته لأول مرة ببوليوود بفيلم Gangubai Kathiawadi مع النجمة الهندية عاليا بهات.

وأضاف «فارون» أنه سعيد للغاية بهذه التجربة، وأنها إهداء إلى روح أخيه، وأعلن أن موعد إصدار الفيلم هو 6 يناير المقبل، وقد شكر كابور فريق العمل كاملا.

فارون كابور بحالة نشاط على سوشيال ميديا:

يعرف عن فارون كابور، أنه غير نشط على السوشيال ميديا، ولكنه بحالة نشاط غير معتاد عن طبيعته في الفترة الحالية، ويبدو أنه يريد أن يشارك محبيه بسعادته، بانتظاره بعرض أول أفلامه في بوليوود، مع بداية العام المقبل.

وشارك منشورا مع جمهوره ليظهر إطلالاته، قائلا: «يقولون إن اختياراتك انعكاس لك.. ما رأيكم بهذا الانعكاس»، ويقصد عن خبر مشاركته ببوليوود، حيث إنه كان يعيش بحالة نفسية سيئة بعد خبر وفاة شقيقه، وعلى نحو آخر شارك أول أمس منشورًا آخر، معلقا إنه مؤهل عال وليس متدرب»، معبرًا أنه أصبح شخصا مؤهلا ويعبرعن سعادته الغامرة بتحقيق حلما بعد كل هذا الحزن.

بداية شهرة فارون كابور بالوطن العربي

عرف فارون كابور بالوطن العربي منذ مشاركته بمسلسل سحر الأسمر مع جوتام رود وجينفير وينجت، كما حقق نجاحا مبهرا ولفت الأنظار في دور سنسكار في مسلسل من الحب ما قتل، مع هيلي شاه وتيجا سواي وبارنيتا بورتهاكور وناميش.