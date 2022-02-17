بريد الوطن.. عشق البيلسان

خاطبته: أغضبتنى وهجرتنى

قلبى بحبك رغم ذلك ممتلى

أنت الذى أحببتنى ووهبتنى

كل المشاعر ما لحبك ينجلى؟!

فأجابنى: ذا خافقى يا حلوتى

لا تجزعى من حبنا وتمهلى

يا ظبية أحببتها بجوارحى

عن نبض خل مدنف لا ترحلى

بالأمس كنت مشاكساً لحبيبتى

واليوم صرت بذى اللواحظ أبتلى

ناديته: يا سلوتى فى وحدتى

هلا عطفت على شعورى المخملى

صمت المتيم لحظة وأجابنى

هيا إلى قلب الحبيب تسللى

وتربعى على عرش الجمال بخافقى

يا بيلسان محبتى لا تخجلى

سلوى أبوهلال

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