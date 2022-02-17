بريد الوطن.. المشروعات القومية قاطرة التنمية

شهدنا على مدار الأعوام الماضية، أى منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم، سيلاً جارفاً من الإنجازات التى لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مشروع العاصمة الإدارية الجديدة «مدينة الخير والمستقبل»، درة المشروعات القومية التى تتميز بموقعها الجغرافى، ويرجع تسميتها بدرة المشروعات القومية لضخامة المشروع، ومساحتها الشاسعة التى تقدر بـ170 ألف فدان، وستعمل على حلحلة الزحام من قلب القاهرة، نظراً لوجود مقار الوزارات والمصالح الحكومية، ومقار التمثيل الدبلوماسى، وهو ما تعالجه العاصمة الإدارية الجديدة من احتضان تلك المقار بين دفتيها، وستعيد للقاهرة الخديوية مكانتها التاريخية، وجذب السياحة، كما تعد أيضاً العاصمة الإدارية أحد المشروعات المحفزة لجذب المستثمرين. فإذا أردنا أن نضع عنواناً لتلك الأعوام سنطلق عليها أعوام التنمية؛ لما شهدته الدولة من إنجازات ومشروعات تنموية عملاقة وفى كل المجالات، والتى شملت كل القطاعات الخدمية والتنموية، وأحدثت نقلة نوعية فى مجالات الطرق والكهرباء والاستثمار والصحة والتعليم، بجانب استعادة مصر لمكانتها المستحقة إقليمياً ودولياً، بجانب جهود الدولة من خلال قواتها المسلحة والشرطة فى مجابهة التحديات الداخلية والخارجية والإرهاب الذى تمتد يده فى كل دول العالم لزعزعة استقرار الدولة وإشاعة الخراب والدمار.

أحمد ياسر الكومى

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