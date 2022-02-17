«العربية للتصنيع» تبتكر كرسيا متحركا يعمل بالصوت والموبايل وإشارات المخ

توصلت الهيئة العربية للتصنيع، ممثلة في مصنعي «قادر» للصناعات المتطورة، ومصنع الإلكترونيات، إلى ابتكار حديث يدعم نحو 2 مليون من المصابين بإعاقة حركية ومرض «الشلل الرباعي» في مصر، بالتعاون المهندس عبدالرحمن عمران، أحد شباب المخترعين والباحثين المصريين.

وبدأت «الهيئة» دعم المُخترع الشاب منذ نحو 6 سنوات للعمل على تنفيذ هذا المشروع، منذ أن كان فكرة، ليتم التوصل لنموذج أولى له، حصد به «المخترع الشاب» على جائزة المركز الأولى لمعرض جينيف الدولي للابتكارات عام 2017، والذي يُعتبر أحد أكبر المؤتمرات المتخصصة بشئون الابتكارات والبحث العلمي في العالم.

وحصد المهندس عبدالرحمن عمران على أكثر من جائزة وتكريم على مخترعاته وابتكاراته، حتى كرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أحد مؤتمرات الشباب، تشجيعا لجهوده وسعيه للبحث والابتكار وخدمة الوطن، وحصوله على العديد من الجوائز، وهو الأمر الذي مثَّل دافعا لـ«المخترع الشاب»، لمواصلة المشوار حتى تحقيق أفضل نتائج ممكنة.

5 وسائل سيعمل بها الكرسي المتحرك المصري المُبتكر

وقال «عمران»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الكرسي المتحرك سيعمل بأكثر من نظام، مثل حركة الرأس، وإشارات المخ، والأوامر الصوتية، وعبر التحكم بالموبايل، أو عصا التحرك المزود بها الكرسي، مشيراً إلى أن الكرسي اجتاز الاختبارات بالفعل بنجاح.

وحرص المخترع الشاب على توجيه الشكر للهيئة العربية للتصنيع، وخص بالذكر الفريق عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة على دعمه غير المحدود حتى تحرك هذا المشروع من مجرد فكرة، ليستعد للخروج للنور في الفترة المقبلة.

دعم كبير من الفريق عبدالمنعم التراس لابتكارات الشباب

وأوضح «عمران»، أن المهندس أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات، التابع لـ«العربية للتصنيع»، والدكتور حسام بدران، مستشار الفريق عبدالمنعم التراس لشئون البحوث، والدكتور أيمن موسى، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية، يتابعون تطورات المشروع لحظة بلحظة، بعد الاهتمام الكبير الذي يوليه «الفريق التراس»، بدعمه كأحد شباب المخترعين والمبتكرين الجادين.

العربية للتصنيع تتبنى برنامج لرعاية شباب الموهوبين والباحثين المصريين

من جهته، أكد المهندس أحمد عبد العزيز، رئيس مصنع «الإلكترونيات»، أن هذا المشروع نتاج دعم الهيئة العربية للتصنيع للباحثين المصريين، وفي إطار تنفيذها مشروعاً لـ«رعاية شباب الموهوبين»، ومنهم «عبدالرحمن»، مشيراً إلى أنه عمل مع الهيئة في هذا المشروع منذ أن كان طالباً، حتى تخرج من أكاديمية النقل البحري للعلوم والتكنولوجيا.

وأضاف رئيس مصنع «الإلكترونيات»، في تصريح لـ«الوطن»، أن المصنع تعاون مع مصنع قادر للصناعات المتطورة، حيث تولى «قادر» الأجزاء الميكانيكية في المشروع، وتولى «الإلكترونيات» الأمور المتعلقة بالتحكم، والدوائر الإلكترونية والكهربائية التي تتحكم في حركة الكرسي.

وأوضح «عبد العزيز» أن المصنع اختبر عدة نسخ لـ«الكرسي المتحرك»، وتم إعادة التصميم للدوائر الكهربائية، حتى تضمن حركة الكرسي مع أكبر وزن ممكن، كما تم إجراء العديد من التجهيزات والتعديلات حتى يستطيع الكرسي تنفيذ الوظيفة المطلوبة منه.

الكرسي المتحرك يعمل بحركة الدماغ والبلوتوث وعصا «جيوستيك»

وأشار رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات، إلى أن الكرسي المتحرك يعمل عبر «حركة الدماغ»، وعبر «الأوامر الصوتية»، وعبر البلوتوث بعد اتصال وسائل التحكم في الكرسي مع الهاتف الذكي، فضلاً عن عصا «الجيوستيك» الموصلة بالكرسي.

وشدد «عبد العزيز» على أن الهيئة ستعمل على دراسة الإنتاج الكمي للكرسي اعتباراً من الأسبوع القادم، حتى يخرج للنور في أقرب فرصة، مشيراً إلى أن الكرسي قادر على العمل في مختلف الظروف، سواء على الأسفلت أو داخل المنازل والمنشآت، وغيرها.

وأكد رئيس مصنع «الإلكترونيات»، أن الهيئة لا تهدف لتحقيق الربح من هذا المشروع، ولكن تنفذه من واقع مسئوليتها المجتمعية.