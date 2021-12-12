قراران لـ«العربية للتصنيع» بشأن تأسيس شركتي «جيماس والصناعات المتطورة»

أصدرَت الهيئة العربية للتصنيع، القرار رقم 9 لسنة 2021، بشأن تأسس الشركة المصرية الألمانية لحلول التصنيع «جيماس»، شركة مساهمة طبقاً للقانون رقم 51 لسنة 1977، وفقاً لأحكام اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للتصنيع والقوانين الصادرة بشأنها.

كما أصدرَت الهيئة العربية للتصنيع، القرار رقم 10 لسنة 2021، بشان تأسيس الشركة العربية للصناعات المتطوّرة وفقاً لأحكام اتفاقية إنشاء الهيئة.

ونُشر القراران في الوقائع المصرية، للاطلاع عليه اضغط هنا.