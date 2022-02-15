العربية للتصنيع تتوصل لتعديل يحول عداد الغاز الميكانيكي لـ«مسبق الدفع»

توصلت الهيئة العربية للتصنيع، ممثلة في الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ABD، لتعديل جديد على عداد الغاز الميكانيكي ليصبح مسبوق الدفع، وهو أحد الابتكارات التي كشفت عنها الهيئة اليوم، على هامش مشاركة الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة، في فعاليات معرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022».

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات «المعرض» أمس، بحضور دولي موسع، وهو المعرض الذي تُختتم فعالياته غدا الأربعاء الموافق 16 فبراير.

ربط العداد بتطبيق على هاتف المواطن لمعرفة الأرصدة والاستهلاك

وحسب الشرح الذي استمع إليه الفريق عبدالمنعم التراس، خلال زيارته لـ«إيجبس 2022» من اللواء محمد هليل، رئيس مجلس إدارة شركة ABD اليوم؛ فإنّ العداد يُربط بتطبيق عبر الهاتف المحمول، ويُمكن المواطن من معرفة الأرصدة، والاستهلاك، وغيرها من الإجراءات.

ويعمل التعديل الجديد، الذي توصلت إليه «العربية للتصنيع»، حسب معدل سريان الغاز الطبيعي باللتر ساعة، مع تزويده ببطارية داخلية احتياطية للعمل حتى في حالات انقطاع التيار الكهربي.

العداد الجديد يعمل على تقليص الفجوة في تحصيل فواتير استهلاك الغاز الطبيعي

ويُتيح التعديل الذي توصلت إليه «العربية للتصنيع»، العمل على تقليص الفجوة في تحصيل مستحقات الدولة من فواتير استهلاك الغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة تامة الصُنع، عبر العمل تصنيعه وإنتاجه محليا.

ويتم تصنيع التعديل الجديد وتصميمها عبر منظومة مصرية متكاملة 100%، مع إمكانية الربط مع شركة الغاز المتخصصة المسؤولة عن ذلك.

وتُعتبر الهيئة العربية للتصنيع بشركاتها ومصانعها المُتعددة أحد أذرع الدولة المصرية القوية العاملة على توطين الصناعة الحديثة في مختلف المجالات التصنيعية المدنية والعسكرية، بما يٌسهم في توطين تلك الصناعات بدلا من الاستيراد، وتعمل على توفير حلول لمشكلات الدولة المصرية المختلفة.