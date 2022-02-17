عاجل.. وفاة نجل الشيخ محمود خليل الحصري

أعلن الشيخ صديق المنشاوي، أمين عام نقابة القراء العامة، وفاة علي الحصري، ابن الشيخ محمود خليل الحصري، وتقدَّمت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، بخالص العزاء للشيخ السيد الحصري وياسمين الحصري في وفاة شقيقهما.

عزاء نقابة القراء

وكتب الشيخ محمد نجيب عارف، عضو مجلس إدارة نقابة القراء العامة عير الصفحة الرسمية لنقابة محفظي وقراء القران الكريم بصعيد مصر، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «خالص العزاء لفضيلة الشيخ السيد الحصري والحاجة ياسمين الحصري في وفاة أخيهما الحاج علي ابن الشيخ الحصري، ونسأل المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان في جنة الخلد إن شاء الله».

الدعاء بالصبر للمتوفى

وأضاف في برقية العزاء: «فلنصبر ولنحتسب ولا نقول إلَّا ما يرضي ربنا منا إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى».