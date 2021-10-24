زيادة تاريخية لمعاشات نقابة القراء بنسبة 150% وألف جنيه للمتوفي

أعلن محمد الساعاتى المتحدث الرسمى لنقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر أنه عقب اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية بعد مد الفترة لساعتين حسب القانون ونجاحها، وافق مجلس إدارة النقابة برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد-شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء على زيادة المعاشات للمستحقين من أصحاب المعاشات.

زيادات معاشات نقابة القراء

وبحسب قرار زيادة معاشات نقابة القراء، فإنه يمنح العضو المستحق 500 جنيه كل ثلاثة أشهر بعدما كان يتقاضى المستحق نفس المبلغ(500جنيه) كل عام، ثم تدرجت لتصبح (500جنيه) كل ستة أشهر وختاما أصبحت (500 جنيه) كل ثلاثة أشهر.

وكان الشيخ محمد حشاد نقيب القراء قد افتتح المجلس بتهنئة الأعضاء بذكرى المولد النبوى الشريف، كما بعث المجلس بالتهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة هذه الذكرى العطرة داعيا المولى عز وجل أن يحفظه لمصرنا الحبيبة وأن يحفظ البلاد به، ثم بعث المجلس بالتهانى للشعب المصرى العظيم ود. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ود. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ود. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ود. شوقى علام مفتى الجمهورية والقيادات الدينية بالأزهر والأوقاف وأهل القرآن الكريم جميعا.

عضو جديد بمجلس نقابة القراء

كما وافق مجلس الإدارة على القرارات الجديدة التى أقرها المجلس والتى منها تعيين القارئ الإذاعى الشيخ ياسر الشرقاوى عضوا بمجلس الإدارة بدلا من العضو السابق الشيخ هانى سعد، ولفت الشيخ صديق المنشاوى أمين عام النقابة إلى أن الشيخ ياسر الشرقاوى هو صاحب أعلى الأصوات فى الإنتخابات التكميلية مما يحق له الانضمام بمجلس الإدارة بخلو المقعد.

إعانات نقابة القراء

وأكد الشيخ حشاد أن مجلس الإدارة قد وافق بالاجماع فى الجمعية العمومية لنقابة القراء على منح ألف جنيه مصاريف جنازة لوفاة العضو وألف جنيه لظروف العضو الطارئة..

كان اجتماع الجمعية العمومسة بالجلسة العادية قد شهد التصديق على محضر الاجتماع واعتماد الحساب الختامى والموازنة العامة للنقابة لعام 1442ه واعتماد تعيين مراقب للحسابات وعرض ومناقشة زيادة المعاشات بعد رفع دعم وزارة الأوقاف إلى مليون جنيه ومناقشة الحضور والغياب لأعضاء مجلس الإدارة للجلسات ومناقشة تجديد اشتراكات الأعضاء الجدد.