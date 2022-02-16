رئيس «العاصمة الإدارية» يقدم العزاء لأسرة أقدم رئيس مجلس محلي بكفر الشيخ

قدم اللواء أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ السابق ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، العزاء لأسرة المهندس السعيد هميسه رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة كفر الشيخ السابق، الذي وافته المنية أمس.

وحرص رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية على تقديم واجب العزاء، خاصة أنه كان محافظا لكفر الشيخ، إبان فترة تولي «هميسة» رئاسة المجلس المحلي للمحافظة.

وتوفي المهندس السعيد هميسة، أمس، بعد رحلة قصيرة مع المرض، وجرى تشييع جثمانه بمقابر العائلة في كفر الشيخ، وسط تواجد آلاف المواطنين والتنفيذين والشعبيين.

«هميسة» رئيسا للمجلس المحلي لمحافظة كفر الشيخ لـ24 عاما

ويعد «هميسة» أقدم رئيس مجلس محلي على مستوى الجمهورية، واستمر رئيسا للمجلس المحلي لمحافظة كفر الشيخ، لمدة 24 عاما متواصلة، عاصر خلالها 8 محافظين، آخرهم اللواء أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ السابق، ويعتبر من القيادات السياسية والمحلية التي لها باع طويل في المحليات، وخبرة متميزة، كما كان يتميز بحسن الخلق، وسيرته العطرة، وكان مرجعاً يعود له العديد من المحافظين السابقين فيما يخص المحليات.

وقدم المئات من أبناء محافظة كفر الشيخ، والمحافظات المجاورة، العزاء لأبناء المهندس السعيد هميسة، في السرادق المقام أمام منزلهم بحي الضرائب في عاصمة كفر الشيخ.