المتسابقة «يارا مجدي» في برنامج الدوم: أتمنى دخول بوابة النجوم بموهبتي (فيديو)

قدمت المتسابقة يارا مجدي، المشاركة في مسابقة «التقديم التليفزيوني» ببرنامج الدوم المذاع على قناة«ON» للإعلاميات نجوى إبراهيم ولميس الحديدي وجاسمين طه، مقدمة تلفزيونية عن مبادرة مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» وهو النسخة الثالثة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» التي تنظمها وزارة الهجرة، وتناقش هذه النسخة توطين صناعة السيارات والصناعات الدوائية، كما أشارت إلى قضية تغير المناخ والمؤتمر الذي تستضيفه مصر نهاية العام الجاري والذي يعرف بـcop27.

وأشارت «مجدي» ضمن الفقرة التلفزيونية بالبرنامج، إلى جهود وزارات البيئة والهجرة والصناعة في عقد الشراكات وتوفير فرص العمل، وتصدير رخام مدينة الجلالة للولايات المتحدة الأمريكية، وقطعت فقرتها الخبرية بنبأ عاجل حول الأخبار الروسية الأوكرانية.

لجنة التحكيم توافق على «يارا مجدي»

ووجهت الإعلامية لميس الحديدي سؤالًا للمتسابقة، قائلة: «عاوزة تبقي إية؟»، لتجيب المتسابقة بأنها تسعى لأن تكون مقدمة نشرات أخبار.

وسألتها الإعلامية نجوي إبراهيم، عن تصرفها في حال فقدان الاتصال بالأستوديو عبر السماعات والشاشات المقروءة خلف الكاميرات، لتؤكد يارا مجدي أنها ستستكمل الحلقة لأنها تجيد مهارات الإذاعة.

واختتمت المتسابقة يارا مجدي فقرتها قائلة: «أتمنى أدخل بوابة النجوم بموهبتي، وتقفل عليا وما اخرجش منها تاني».