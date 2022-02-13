لميس الحديدي تنضم للجنة تحكيم برنامج «الدوم»: جاهزة ومشمرة دراعي

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن «الدوم» أكبر برنامج لاكتشاف المواهب المصرية في الغناء والتمثيل والتقديم التلفزيوني، وأطلقته الشركة المتحدة على شاشة قناة ON.

20 ألف شاركوا في برنامج الدوم

وأضافت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «ON»: «قناة ON تعرض برنامجين مسابقات مهمين، وهما الفرصة في (كلمة أخيرة)، وأيضا برنامج (الدوم)، وبنفتح أبوابنا للموهوبين و20 ألف اشتركوا في برنامج الدوم من كل المحافظات».

ووجهت الإعلامية الشكر لشركة ميديا هب، بسبب «القبة»، قائلة: «إضاءة عظيمة وأحدث التنقيات وانبهرت جدا بالقبة في برنامج الدوم.. وأشكر ميديا هب على هذا العمل، ووزارة الشباب"، لافتة إلى أن لجنة الحكام ستكون مشكلة من كبار النجوم والفنانين كل في تخصصه.

وأعلنت لميس الحديدي أنها ستتولى عملية الإشراف بالبرنامج: «سأشرف بإني أكون موجودة في لجنة التحكيم التلفزيوني، بشمر دراعاتي عشان كل الشباب من المذيعين والمذيعات، تعالوي عشان أشوف جاهزين ولا لا للمستقبل».

ملامح المسابقة

وكشفت لميس الحديدي، عن ملامح المسابقة، قائلة: «الأعمار مابين 18 لـ 28 سنة، والبرنامج سيكون على 3 مراحل وتصويت الجمهور سيدخل في المرحلة الثالثة، وفي الحلقة الأخيرة سنختار 2 من المطربين، و2 من الممثلين، و2 من المذيعين والمتحدة ستفتح لهم طريق العمل».

ولفتت إلى أن 200 متسابق وصلوا لتصفيات برنامج «الدوم»، وهم في معسكر يشرف عليه الفنان خالد جلال، والدكتور محمد أبوالخير، والدكتورة ميرفت أبوعوف، متابعة: «استنونا كل خميس وجمعة، ومصر مليئة بالمواهب والأفكار».