قطار «الدوم» ينطلق لاكتشاف المواهب المصرية.. وزراء وفنانين في الافتتاح

شهد حفل انطلاق برنامج الدوم، حضور لافت لعدد كبير من الوزراء والمسئولين، في مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والغناء والإعلام، منهم: حميد الشاعري، وأمير كرارة، وهاني رمزي، ويوسف الشريف، وزوجته إنجي علاء، ويسرا، وكريم عبد العزيز، وشريف منير، وهالة صدقي، وإلهام شاهين، وليلى علوي، وأشرف زكي، والكاتب والسيناريست أيمن بهجت قمر، والمخرج طارق العريان، والإعلامية لميس الحديدي.

معنى كلمة الدووم

كشف الفنان الشاب يوسف عثمان، الذي شارك في تقديم حفل انطلاق البرنامج، معنى كلمة الدوم، لافتًا إلى أنها تعني القبة، والتي من المقرر أن تحتوي كل المواهب المصرية الشابة، التي تجمعت من كل محافظات الجمهورية.

وزير الشباب: هدف البرنامج خدمة المجتمع

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهتم بالشباب المصري دائمًا وبالنشئ في كل الأعمار، موجهًا الشكر والتقدير لمجموعة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ووصفها بأنها الكيان الوطني والاقتصادي في هذا المجال.

وأشار صبحي، خلال لقاء مع كاميرا «ON»، أن البرنامج يهدف إلى الخدمة المجتمعية، في مجال اكتشاف المواهب في الفنون والثقافة والرياضة.

وزيرة الثقافة تعزف مقطوعة موسيقية

الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، التي عزفت مقطوعة موسيقية على آلة الفولت، في حفل الافتتاح، أكدت لـ«ON»، أن فكرة اكتشاف المواهب موجودة دائمًا.

وأضافت الوزيرة، أن المميز في «الدوم»، أنه مشروع قومي وضخم، مشيدة بأنه برنامج مصري 100%، لافتة إلى أن الموروث المصري ثقافيا وفنيا به مواهب كثيرة، ويجب الوصول إليها.

وأوضحت أنه من خلال هذا البرنامج العظيم، سيصل المشروع إلى كل محافظات مصر، وكل النجوع والقرى، وسيكتشفوا مواهب عظيمة في الغناء والمسرح والتقديم، متوقعة أن يكون الطموح أكبر في المشروع، ويشمل كل المواهب في مصر.

أقيم حفل افتتاح برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب في التمثيل والغناء والتقديم الإعلامي، بمركز شباب الجزيرة، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين والفنانين والمطربين ونجوم الإعلام، وأحيته الفنانة شيرين عبد الوهاب.