تفاصيل فكرة برنامج الدوم لاكتشاف المواهب.. 20 ألف متشارك يتسابقون على الفوز

انطلقت مساء أمس، أولى حلقات برنامج الدوم لاكتشاف المواهب، والذي يتضمن أكثر من فئة وذلك على شاشة قناة on e وسط احتفالية كبيرة حضرها عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة وهنا تعرف على أبرز لقطات الحفل، وتعتمد فكرة برنامج الدوم على اكتشاف المواهب لعدد من المتسابقين في أكثر من مجال وهم فئة الغناء وفئة التمثيل وكذلك التقديم التليفزيوني، وبالفعل تنقل البرنامج في شتى محافظات مصر لاختيار عدد كبير من المواهب المختلفة في كل مجال من هذه المجالات.

فكرة برنامج الدوم لاكتشاف المواهب

وشارك في انطلاق أولى حلقات برنامج الدوم لاكتشاف المواهب عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على الحضور كضيوف في هذا الحدث المهم، من بينهم كريم عبد العزيز وأمير كرارة ويوسف الشريف وليلى علوي ودنيا سمير غانم وشريف منير وهاني رمزي ويسرا وهالة فاخر وعدد اخر من الفنانين.

كما شارك في تقديم الحفل عدد آخر من الفنانين، كان من بينهم النجمة شيرين عبد الوهاب التي قدمت أكثر من أغنية واستعراضا خلال الحفل، وهناك أيضا الفنانة حنان ماضي التي قدمت أغنية بالتعاون مع ابنتها مي كمال، كما شاركت أيضا الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم في انطلاق البرنامج.

كان من بين اللقطات المميزة في حفل انطلاق برنامج الدوم لاكتشاف المواهب ظهور خاص وتكريم لعدد من الفنانين الراحلين، من بينهم الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز وعبد المنعم مدبولي وأحمد زكي ورجاء الجداوي.

تفاصيل برنامج الدوم

أما عن تفاصيل البرنامج والتي تم إعلانها خلال حفل الافتتاح، فهو يضم ثلاث فئات مختلفة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، وبلغ عدد المواهب التي تقدمت للبرنامج نحو 20 ألف متسابق، تم اختيار 200 موهبة فقط من بينهم تتراوح أعمارهم بين الـ 16 والـ28 عاما، وسيتم اختيار اثنين من المواهب ليكونوا الفائزين عن كل فئة.

وبالفعل تم الكشف عن الـ 200 موهبة في الحفل الذي تم اقامته أمس احتفالا ببدء انطلاق البرنامج الذي سيستمر على مدار اثني عشر حلقة كاملة في نهايتهم سيتم اختيار موهبتين عن كل فئة من الفئات.