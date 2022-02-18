تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم

ساعات قليلة وينطلق أولى مباريات النادي الأهلي في دور المجموعات، حيث يلتقي المارد الأحمر بفريق الهلال السوداني، في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ويهتم العديد من المشجعين ومحبي الكرة الأفريقية والعربية بهذا اللقاء وينتظرون بثه، وفي هذا الصدد، تستعرض الوطن فيما يلي موعد مباراة المارد الأحمر والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

ومن المقرر وفق المعلن عنه أن تذاع مباراة الأهلي والهلال اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت أبوظبي، حيث تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3.

وبجانب بي إن سبورت وبالنسبة لمن لا يمتلكون اشتراك في القناة، فإن هناك قنوات مفتوحة ستذيع مباراة الأهلي والهلال اليوم، وتردداتها كما يلي:

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

تردد RTS 2 HD SenegalRTB TVTVT Internationa

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة RTI 1ORTB TV

التردد: 11881

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 27500

يذكر أن الهلال تلقى في الجولة الأولى من دور المجموعات خسارة على يد صن داونز الجنوب أفريقي بهدف واحد في بريتوريا، بينما لم يخوض النادي الأهلي أي من المباريات ويعد هذا اللقاء هو الجولة الافتتاحية التي تم تأجيلها بسبب مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية الأسبوع الماضي والتي حصل فيها على البرونزية بعد الفوز على الهلال السعودي بنتيجة 4 -صفر.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي هو حامل اللقب من النسخة الماضية لدوري أبطال أفريقيا عام 2021، والنسخة التي تسبقها أيضا للعام الثاني على التوالي، ويسعى الفريق الأحمر إلى الحفاظ على اللقب بتحقيق نتائج إيجابية والوصول إلى الأدوار المتقدمة لجني لقب القارة السمراء للعام الثالث على التوالي.