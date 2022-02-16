تردد القناة الناقلة لمبارة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا

ينتظر عشاق وجماهير النادي الأهلي، داخل مصر وخارجها، سواء في الدول العربية أو الجاليات العربية في معظم بلدان العالم، اللقاء المرتقب للمارد الأحمر، يوم الجمعة المقبل، ضد فريق الهلال السوداني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022.

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

تعرض جميع مباريات بطولة دوي أبطال إفريقيا، بشكل حصري من خلال شبكة قنوات «bein sport» المشفرة، وإليكم تردد قناة bein sport الناقلة لمباراة الأهلى والهلال السوداني:

- تردد 11054

- معدل استقطاب افقي

- معدل الترميز 27500

- معدل تصحيح الخطأ 2/3

موعد مباراة قمة وادي النيل

تقام مباراة قمة وادي النيل، المرتقبة بين فريقي الأهلى والهلال السوداني، يوم الجمعة المقبل، في الثالثة عصرا، بالعاصمة السودانية الخرطوم.

ويواجه بطل مصر نظيره السوداني، في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تأجيل لقائه أمام المريخ السوداني، في الجولة الأولى، بسبب مشاركته في بطولة كاس العالم للأندية، الأسبوع الماضي، إذ كان من المقرر أن تقام المباراة يوم 11 فبراير الجاري، على أن يتحدد الموعد خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن تطير اليوم الأربعاء بعثة النادي الأهلى إلى العاصمة السودانية الخرطوم، على طائرة خاصة، ويخوض الفريق مرانه غدا الخميس، على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم، وهو نفس الملعب، الذى ستقام عليه المباراة المرتقبة يوم الجمعة المقبلة، وقد أسند مجلس إدارة الأهلي، رئاسة بعثة الفريق للعامري فاروق، نائب رئيس النادي.

يذكر أن الأهلي، قد واجه الهلال السوداني، 8 مرات سابقا، في بطولات الأندية الإفريقية، إذ فاز الأحمر 3 مرات على الهلال، في حين فاز الهلال مرتين، وكان هناك تعادل في 3 موجهات أخرى بينهم.