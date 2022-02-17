موعد مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا بث مباشر

في إطار مرحلة المجموعات، يلتقي غدا الجمعة، فريقي الأهلي المصري والهلال السوداني، في دوري أبطال أفريقيا، على ستاد الهلال، المعروف باسم «الجوهرة الزرقاء»، إذ تتجه أنظار العالم نحوه، لمتابعة منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى، التي تضم إلى جانب الفريقين السابقين، صن داونز الجنوب أفريقي والمريخ السوداني.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر

وفقا لجدول مسابقة دوري أبطال أفريقيا، فإن موعد مباراة الأهلي والهلال بث مباشر غدا، ستنطلق في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية الخامسة بتوقيت أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

أزمة بسبب الجماهير

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» منع حضور جماهير الهلال لمتابعة المباراة الأمر الذي تسبب في أزمة داخل الأخير، وعليه قرر مجلس إدارته التقدم بشكوى في المحكمة الرياضية «كاس» ضد الاتحاد الأفريقي بسبب قرارهم بمنع جماهير نادي الهلال السوداني من حضور مباراة الأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث أعلن ذلك عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن النادي السوداني، أعلن في وقت سابق حضور 15 ألف مشجع لمواجهة الأهلي قبل أن يلغي الكاف دخول الجماهير للمباراة الصعبة في أول مباراة للأهلي بدور المجموعات بعد تأجيل مباراته الافتتاحية ضد المريخ السوداني لظروف مشاركته في كأس العالم للأندية التي حصل فيها الأهلى على المركز الثالث بعد فوزه على نظيرة الهلال السعودي.‏

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السوداني

واخيرا يستمر علي لطفي في حراسة مرمى الأهلي، ووجود علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني في خط الدفاع أما في خط الوسط حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، وفى خط الوسط الهجومي كل من أحمد عبد القادر، محمد مجدي أفشة، واخيرا في الهجوم الصريح محمد شريف، وبذلك يكون تشكيل الأهلى غدا هو نفس التشكيل الذى خاض به مباراته ضد الهلال السعودى في بطولة العالم للأندية لاتي فاز بها المارد الأحمر.