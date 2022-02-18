أول تعليق من توفيق عكاشة على حكم حبسه 3 أشهر: «ليس نهائيا وهستأنف»

أكد الإعلامي توفيق عكاشة أن الحكم الصادر ضده، أمس الخميس، في قضية من محكمة جنح مدينة نصر هو حكم أول درجة ومازال هناك درجات أخرى للتقاضي وليس نهائيا، ومنها الاستئناف ومنها المعارضة الاستئنافية.

أول تحرك من توفيق عكاشة على حكم حبسه

وأضاف «عكاشة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه كلف المحامي الشخصي له علاء قنديل باتخاذ إجراءات التقاضي المناسبة.

وكانت محكمة جنح الأسرة بمدينة نصر قد حكمت على توفيق عكاشة، بدفع نفقة 180 ألف جنيه لطليقته.

وكانت السلطات، ألقت في وقت سابق، على عكاشة بمطار القاهرة، وجرت إحالته إلى جهات التحقيق التي قررت إخلاء سبيله بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة ضده.

تأييد حبس الإعلامي توفيق عكاشة 3 أشهر

وكانت محكمة الجنح أصدرت حكما غيابيا في الدعوى التي تحمل رقم 15673 جنح مدينة نصر لسنة 2021، بمعاقبة عكاشة بالحبس 3 أشهر في دعوى «الدفع لا الحبس» المقامة ضده من طليقته عن متجمد نفقة قدرها 180ألف جنيه.