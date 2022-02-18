بايدن سيتحدث مع دول حليفة حول حشد روسيا على حدود أوكرانيا.. اليوم

قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن رئيس البلاد جو بايدن سيتحدث مع قادة الدول الحليفة اليوم الجمعة حول الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا، وفقا لكما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

جلسة لمناقشة سير تنفيذ «اتفاقيات مينسك»

وكان مجلس الأمن الدولي، عقد أمس الخميس، جلسة لمناقشة سير تنفيذ «اتفاقيات مينسك» لتسوية النزاع في منطقة دونباس الواقعة في شرقي أوكرانيا المستمر منذ عام 2014.

توسع حلف شمال الأطلسي «الناتو»

من جانبه، قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، «تشانج جون»، إنه لا يمكن تجاهل توسع حلف شمال الأطلسي «الناتو» أثناء مناقشة الوضع حول أوكرانيا، مضيفا خلال جلسة لـ مجلس الأمن، إن لكل ما يحدث أسبابه، وتوسع الحلف هو قضية لا يمكن تجاهلها أثناء إيجاد حل للتوترات الحالية المتعلقة بقضية أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.