آخر أخبار الطفل الأفغاني حيدر.. السلطات تفشل في انتشاله «فيديو»

عمليات بحث عديدة شهدها محرك البحث «جوجل» عن آخر أخبار الطفل الأفغاني حيدر البالغ من 5 سنوات، إذ لا تزال محاولات إنقاذه مستمرة، وذلك إثر سقوطه في بئر عمقها 31 مترا، منذ أكثر من 40 ساعة.

آخر أخبار الطفل الأفغاني حيدر

أعلنت وسائل إعلام أفغانية، أن السلطات المعنية تجري عمليات الحفر من أجل إخراج الطفل حيدر، وشملت المحاولات إنزال كيس مشدود بحبال ليجلس عليه الطفل ومن ثمّ يتم رفعه إلى أعلى، ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل، بسبب الضيق الشديد للبئر، ما دفع وزارة الداخلية الأفغانية إلى الاستعانة بخبراء أجانب، من أجل انتشال الطفل حيا وعدم تكرار مأساة الطفل ريان المغربي الذي لفظ أنفاسه الأخيرة قبل انتشاله من البئر.

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وبدأ الخبراء الأجانب المشاركة في عمليات إنقاذ «حيدر» من البئر، إذ ذهبوا الى الموقع حاملين معهم معدات وأدوات متطورة، آملين في انتشاله حيا.

انقذوا حيدر

استطاع العمال، صباح اليوم الخميس، إنزال كاميرا مراقبة داخل البئر، للاطمئنان على الطفل، كما أنزلوا له الطعام والشراب، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر الطفل وهو يتحرك، إلا أنه من غير الواضح إذا كان تعرض لأي إصابة أو جروح، في حين أكد أحد عمال الحفر أنه سمع صوت بكاء الطفل، وأنه ما زال على قيد الحياة بعد أكثر من 40 ساعة علق فيها في أعماق البئر.

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تواصل عمليات الحفر لانقاذ الطفل الأفغاني #حيدر الذي سقط في بئر بطول 30 متر منذ يوم الثلاثاء الماضي #أفغانستان #حيدري_وغورئ pic.twitter.com/xYE0lcjvFZ — يوسف محمد #البدواوي (@fulsuf) February 17, 2022

وتداول بعض مستخدمي موقع «تويتر»، خلال الساعات الماضية، هاشتاج «انقذوا حيدر» بعد أن علق حيدر داخل البئر منذ يوم الثلاثاء الماضي، ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من فقدان الطفل المغربي ريان الذي توفي بعد 5 أيام من انزلاقه في بئر بالمغرب.