والد الطفل المغربي ريان: محتالون طلبوا أموالا باسمي على مواقع التواصل

حذر خالد أورام، والد الطفل المغربي ريان، الذي لقى حتفه داخل بئر عميقة بعد بقائه بها لمدة 5 أيام، من المحتالين الذين استغلوا حادث وفاة ابنه وأنشأوا صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

محتالون استغلوا اسم والد ريان للنصب

وتداول بعض رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه الوالد خالد أورام، حزينا وهو يقول: «فتحوا صفحات عديدة باسمي على موقع فيسبوك ليأخذوا المال من الناس، حيث استغلوني وابني تحت الأرض متوفى»، مضيفا أن المحتالين ليس لديهم ضمير، كما وصف الاحتيال عبر الإنترنت بـ«عالم موحش».

في لقاء مع والد الفقيد #ريان أمس خرج هذا المسكين ليحذر الناس من المحتالين وقال: فتحوا صفحات بإسمي في فيسبوك ليأخذوا المال من الناس .. استغلوني وأنا ابني تحت الارض.



لايمكن أن يكون للمحتال ضمير أبداً، والاحتيال عبر الانترنت على وجه الخصوص يمثّل عالم موحش! pic.twitter.com/pcf9ZtJ8lR — فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) February 5, 2022

وفى السياق ذاته، شكر «أورام»، العالم العربي للدعم والتضامن الكبير لعائلته بعد وفاة ابنه، مؤكدا على حزنه الشديد هو وزوجته وسيمة، التي لم تذق النوم منذ سقوط ابنها في البئر.

كما شهدت الحادثة تعاطفا كبيرا من جميع أنحاء العالم، حيث نشر مغردون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صور الطفل ريان وارفقوا بها تدوينات بلغات مختلفة، بالإضافة إلى العديد من الهاشتاجات التي أثرت في نفوس البشر.

وقالت مصادر مغربية، لـ«الوطن»، بشأن تفاصيل جنازة الطفل ريان إنه من المقرر حتى الآن أن يدفن في مسقط رأسه في «شفشاون»، وهي المنطقة الواقعة شمال المغرب، حيث البئر التي سقط فيها الطفل ريان، يوم الثلاثاء الماضي، وأخرج منه مساء أمس ميتا، وإن كانت معلومات تشير إلى أنه مات قبل ذلك.

جنازة الطفل ريان

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن تفاصيل جنازة الطفل ريان من المتوقع أن يصدر بيان حولها من الديوان الملكي المغربي، خصوصا وأنه أيضا لم تعلن بعد الأسباب الدقيقة لوفاة الطفل ريان، حيث أنه من المقرر أن يتم تشريح الجثمان.

وأضاف المصدر أن الغرض من تشريح جثمان الطفل ريان تحديد سبب الوفاة، ما إذا كان بسبب كسور في جسده، أو بسبب بقائه لأيام طويلة في هذا المكان المنخفض، حيث علق عند مسافة 32 مترا، أو أن يكون السبب عملية الحفر والإنقاذ نفسها.