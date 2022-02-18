6 أشهر غامضة في حياة زكي فطين عبد الوهاب وسعاد حسني.. تحدى رغبة أمه بسببها

كأن بهجة الذكريات تزيد مقاومة الروح للمحنات، ربما يوافق التعبير حالة الممثل والمخرج زكي فطين عبد الوهاب، نجل الفنانة الراحلة ليلى مراد، التي تخطى أمس، مرحلة صعبة في صراعه مع المرض الخبيث، قبل أقل من 24 ساعة تقريبا من حلول عيد ميلاده الـ61.

وولد زكي، يوم 18 فبراير عام 1961، وتخرج في المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1983، وبدأ رحلته مع عالم الفن مخرج، قبل أن يتجه إلى التمثيل، ويقدم العديد من الأدوار الناجحة، لكن حياته الشخصية أيضا، كانت تحمل قدرا من الإثارة والغموض، لكل أبرزها قصة زواجه من الفنانة سعاد حسني.

زكي فطين عبد الوهاب يشق مسيرته بـ«أهل القمة»

في بداية مسيرته الإخراجية عمل زكي فطين عبد الوهاب كمخرج مساعد ثان، مع المخرج الكبير علي بدرخان، في فيلم «أهل القمة»، بطولة عزت العلايلي ونور الشريف وسعاد حسني، ثم عمل كمساعد مخرج في عدد من الأفلام السينمائية، رفقة المخرج يوسف شاهين.

ولم تتوقف مسيرته الفنية على الإخراج، بل شارك في تمثيل عدد من الأدوار السينمائية والتليفزيونية، لعل أبرز تلك الأعمال: «بين عالمين»، و«إسكندرية كمان وكمان»، و«بحب السيما»، و«ممنوع الاقتراب أو التصوير»، و«سكون هنصور»، و«تفاحة آدم»، و«الطوفان»، و«لعنة كارما»، و«رحيم»، و«أيوب»، وغيرها من الأعمال والأدوار التي أشاد بها الجمهور.

قصة زواجه من سعاد حسني

تزوج زكي فطين عبد الوهاب، أثناء دراسته في السنة الأخيرة من معهد السينما، بالسندريلا الراحلة سعاد حسني -التي كانت نجمة كبيرة وقتها-، بعد انفصالها عن المخرج علي بدرخان، لكن الزواج لم يدم أكثر من 6 أشهر فقط، قبل انفصالهما.

وقال زكي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة: «سعاد حسني كانت مرحلة في حياتي وأنا صغير أوي، وحصل ارتباط فعلا واتجوزنا، وأمي كانت بتحب سعاد جدا، بس مكنتش مرحبة بجوازنا، قعدنا متجوزين 6 أشهر، وبعدين انفصالنا، وفضلنا أصدقاء وبنتكلم سنين بعدها»، ورغم حديثه عن تلك الزيجة، إلا أن الغموض ما زال يحيط بالأشهر الستة التي قضاها مع السندريلا.

الخروج من العناية المركزة

عانى زكي فطين عبد الوهاب، خلال الفترة الماضية من مرض السرطان، كما تدهوت حالته الصحية بشكل أكبر خلال اليومين الماضيين، ودخل إلى العناية المركزة، قبل أن تتحسن حالته، وينتقل أمس، إلى غرفة لاستكمال علاجه، بحسب تصريحات الفنانة نهال عنبر لـ«الوطن».