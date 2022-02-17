خروج زكي فطين عبد الوهاب من العناية المركزة بعد تحسن حالته

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن تطورات الحالة الصحية للفنان زكي فطين عبدالوهاب، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، خلال الأيام الماضية، قائلة إن الفنان خرج منذ ساعات قليلة من العناية المركزة.

زكي فطين يتلقى الرعاية الكاملة

وأضافت في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الفنان زكي فطين عبدالوهاب، يتلقى الآن الرعاية الكاملة بأحد المستشفيات التابعة للنقابة، وأنهم متكفلين بمصاريف العلاج كاملة.

تدهور الحال الصحية للفنان زكي فطين عبد الوهاب

وأشارت إلى أنه جرى حجز زكي فطين عبد الوهاب، في العناية المركزة منذ أيام قليلة، نتيجة تدهور حالته الصحية، وحالته الآن مستقرة إلى حد ما، ومن حين إلى آخر تتابع حالته.

يذكر أن الفنان زكي فطين عبد الوهاب نجل الفنانة ليلى مراد، يعاني من مرض السرطان بالمخ، وبدأ يشعر بالمرض وآلام في الركبة، وظهر أعراض المرض بعد علاجه من سرطان الرئة.

زكي فطين عبد الوهاب ممثل ومخرج مصري، وابن الفنانة ليلى مراد، والمخرج فطين عبد الوهاب، تخرج في المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1983،عمل مع المخرج علي بدرخان كمخرج مساعد ثان في فيلم أهل القمة، وعمل كمساعد إخراج في الكثير من أفلام يوسف شاهين منها اليوم السادس، وعمل مديرا في مواقع التصوير لأفلام أمريكية صورت في مصر منها «أقدار الحرب الدامية»، في عام 1981.