إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي فى بني سويف

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، بقرية باروط التابعة لمركز بني سويف، اليوم الجمعة، بأعراض اشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام منزلية، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

بلاغ بإصابة أسرة بأعراض اشتباه تسمم غذائي

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى بني سويف التخصصي 5 أفراد من أسرة واحدة، مصابين بأعراض ادعاء اشتباه تسمم غذائى.

أسماء المصابين

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي 5 أفراد من أسرة واحدة وهم «عبير. ص. س»، 29 سنة، و«محمد. ج. م» 32 سنة، وأبنائهما «سارة» 16 سنة، و«جلال» 15 سنة، و«سيف» 11 سنة، وجميعهم مقيمين بقرية باروط التابعة لمركز بني سويف، مصابين بحالة إعياء ومغص وقيء، واشتباه تسمم غذائي، نتيجة تناولهم وجبة إفطار منزلية، وتم تقديم العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.

تقديم العلاج والاسعافات الأولية

وأجرى أطباء الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين حيث جرى تعليق محاليل لهم وعمل غسيل معدة وسحب عينات من بقايا الطعام لإرسالها إلى المعامل لتحليلها، ووضع المصابين تحت الملاحظة، وحالتهم العامة مستقرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لاتخاذ شؤونها.