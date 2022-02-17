مجازاة مهندس و3 قيادات بـ«تعليم بني سويف» لمخالفة خطوط السير

قضت المحكمة التأديبية في بني سويف، اليوم الخميس، بمعاقبة مهندس ميكانيكا في التربية والتعليم، بغرامة تعادل نصف أجره، ومعاقبة 3 قيادات في تعليم بني سويف بخصم 10 أيام من راتبهم، بعد أن تقدموا بخطوط سير إلى مدير التعليم الصناعى، بغرض متابعة المدارس والتوجيه عليها، إلا أنهم لم يقوموا بتنفيذ خطوط السير وتغيبوا عن العمل.

المجازون انقطعوا عن عملهم في غير الإجازات

وقررت المحكمة التاديبية مجازاة كل من «ن. و. أ.»، مهندس ميكانيكا بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، تمت إحالته إلى المعاش في شهر يناير الماضى، بغرامة تعادل نصف أجره الوظيفي، الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، كما قررت المحكمة مجازاة كل من «ع. م. ع.»، موجه اول عمارة بمديرية التربية والتعليم، و«أ. م. م.»، موجه عام التبريد، و«ح. أ. ج.»، موجه عام التكييف، بخصم 10 أيام من راتب كل منهم، لأنهم بدائرة عملهم، وبوصفهم السابق، خالفوا أحكام القانون ولائحته التنفيذية، والقرارات والتعليمات المنفذه لها، وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي في اعمال وظيفتهم، وانقطعوا عن عملهم في غير الإجازات المرخص بها قانوناً.

القيادات لم ينفذوا خطوط السير الخاصة بعملهم

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المجازين لم ينفذوا خطوط السير التي قدموها إلى مدير التعليم الصناعي بمديرية التربيه والتعليم، وانقطعوا عن العمل في الأيام التي حددوها لزيارة المدارس ومتابعتها، مما أدى إلى غيابهم بدون إذن أو مسوغ قانوني بالمخالفه للقانون، وكشفت المحكمة أنهم كانوا يقومون بكتابه خطوط سير مكلفين بها، ولا يذهبون إلى المدارس التي يتم إبلاغ مدير التعليم الصناعي بها.

وكيل تعليم بني سويف يوجه بتنفيذ الجزاءات

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم جميع جهات الاختصاص والإدارات التعليمية إخطار جميع المجازين التابعين، وكذلك مراحل التعليم بأنواعها، وفي حاله نقل المجازين إلى جهات أخرى، يتم إرسال القرار إليها مرة أخرى لتنفيذه.