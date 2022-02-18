العثور على جثة شاب ملقاة في زراعات بني سويف بها آثار جروح

عثر أهالي قرية أم الجنازير التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، على جثة شاب في بداية العقد الرابع من العمر، ملقاة داخل الأراضي الزراعية بالقرية، وبها آثار جرح في الرقبة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

بلاغ بالعثور على الجثة

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإبلاغ أهالي قرية أم الجنازير، بالعثور على جثة شاب يدعى «ح. م»، 30 سنة، ملقاة داخل الأراضي الزراعية.

اقرأ أيضا العثور على جثة متعفنة لشاب داخل سيارة في المعادي

ووجه «مشهور»، بتشكيل فريق بحثي بإشراف اللواء أسامة جمعة مدير مباحث المديرية، وقيادة رئيس مباحث مركز شرطة ببا، لكشف ملابسات وظروف الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت قوة من مركز شرطة ببا ووحدة المباحث إلى موقع البلاغ، لمعاينة الجثة، فيما انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة.