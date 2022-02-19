في عيد ميلاد «سنية هانم» الـ47.. موناليزا فنانة معتزلة تسعى للعودة وتفشل

مشوار فني قصير، بدأ مع نهاية التسعينيات، واستمر حتى بداية الألفية الجديدة، ثلاث سنوات فقط، قدمت خلالها الفنانة موناليزا، التي تحتفل اليوم، بعيد ميلادها الـ47، ثلاثة أفلام بداية من عام 1999، حتى عام 2001، وهي: همام في أمستردام، وعمر 2000، وأصحاب ولا بيزنس، بخلاف مسرحية حكيم عيون، ومسلسل حديث الصباح والمساء.

ورغم النجاح الفني الذي حققته موناليزا، إلا أنها قررت اعتزال التمثيل، بعد فترة قصيرة، وفاجئت جمهورها بارتداء الحجاب، والاختفاء عن الساحة لمدة تقرب من 13 عامًا، ثم ظهرت مجددًا من خلال لقاء تليفزيوني عام 2014، دون غِطاء الرأس، في إشارة منها إلى أنها تريد العودة لمجال الفن.

موناليزا اعتزلت التمثيل عام 2001 وشاركت في 5 أعمال فنية

بعد هذا اللقاء، اختفت موناليزا تمامًا، ولم تظهر مرة أخرى، ولم يعرض عليها أية أعمال فنية، لتعود مجددًا لعزلتها، وتكتفي بالأعمال الخمسة التي قدمتها على مدار مشوارها الفني.

وقالت الفنانة موناليزا، خلال لقاءها التليفزيوني الذي عرض عام 2014، مع الشاعر مدحت العدل في برنامج أنت حر، إنها لم تستطع نسيان الفن، وهو المجال الذي عشقته، ولم تقدر على الابتعاد عنه أكثر، لذلك قررت العودة.

موناليزا قررت نزع الحجاب والعودة للمجال عام 2014

كانت الفنانة موناليزا، ابتعدت عن مجال الفن عام 2001، وهى الفترة التي كانت في أُوج نجوميتها، إذ قدمت فيلم أصحاب ولا بيزنس مع مصطفى قمر وهاني سلامة، ومسلسل حديث الصباح والمساء، وتجسيدها شخصية سنية هانم الوراق زوجة داود باشا، الدور الذي لعبه الفنان خالد النبوي، بخلاف مسرحية حكيم عيون مع علاء ولي الدين وكريم عبدالعزيز وأحمد حلمي وحجاج عبدالعظيم.

وجاء اعتزال الفنانة موناليزا للتمثيل، بعد زواجها وارتداءها الحجاب، وإنجابها عدد من الأطفال، وبالرغم من رغبتها منذ نحو 8 سنوات في العودة للفن مرة أخرى، إلا أنها حتى هذه اللحظة لم تقدم أي أعمال فنية رغم إعلانها استعدادها للعودة للوقوف أمام الكاميرات مرة أخرى.