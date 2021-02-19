في عيد ميلاد موناليزا.. 5 أعمال واعتزال 11 عاما ورغبة في العودة للتمثيل

بالرغم من أن رصيدها الفني لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، إلا أن الفنانة موناليزا التي تحتفل بعيد ميلادها اليوم، استطاعت أن تكون إحدى نجمات جيل الشباب الذي ظهر قبل الألفية الجديدة.

3 أفلام ومسلسل ومسرحية

قدمت الفنانة موناليزا ثلاثة أفلام فقط، وهي «همام في أمستردام» عام 1999 مع الفنان محمد هنيدي، وأحمد السقا، تأليف مدحت العدل، إخراج سعيد حامد.

وشاركت موناليزا في فيلم «عمر 2000» مع خالد النبوي ومنى زكي عام 2000، تأليف وإخراج أحمد عاطف.

وقدمت موناليزا فيلم «أصحاب ولا بيزنس» عام 2001 مع هاني سلامة، ومصطفى قمر، ونور اللبنانية، تأليف مدحت العدل، إخراج علي إدريس.

أما تجربتها الدرامية الوحيدة كان من خلال مسلسل «حديث الصباح والمساء» عن رواية الأديب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار محسن زايد، وإخراج أحمد صقر، وتجسيدها شخصية «سنية هانم الوراق» زوجة داود باشا والذي جسّد دوره الفنان خالد النبوي.

وعلى خشبة المسرح قدمت مسرحية «حكيم عيون» عام 2001 أمام علاء ولي الدين، كريم عبدالعزيز، وأحمد حلمي، وحجاج عبدالعظيم.

أب مصري وأم اسكتلندية

ولدت موناليزا واسمها الحقيقي منى عاطف سيد المنشي، لأب مصري وأم اسكتلندية، وقضت السنوات الثلاث الأولى من طفولتها في إنجلترا، وكانت طفولتها ومراهقتها وشبابها بين القاهرة ولندن بصحبة شقيقيها «محمد وهاني».

اعتزال وارتداء الحجاب

عام 2003 قررت الفنانة موناليزا، الاعتزال والاختفاء عن الوسط الفني، وارتداء الحجاب والزواج والعيش مع أسرتها بالخارج وبالتحديد في الولايات المتحدة الأمريكية وإنجابها ثلاث فتيات.

وبعد 11 عامًا من اعتزال الفن، ظهرت الفنانة موناليزا عام 2014 «مكشوفة الشعر» دون الحجاب في برنامج «إنت حر» مع الشاعر والسيناريست مدحت العدل الذي قدمها في أولى أعمالها الفنية من خلال فيلم «همام في أمستردام».

إنجاب 3 فتيات

وخلال لقاءها التليفزيوني، تحدثت الفنانة موناليزا عن سبب اختفاءها عن الوسط الفني واعتزال التمثيل والتي أرجعتها لرغبتها الشديدة وقتها في الزواج وإنجاب الأطفال.

رغبة في العودة لم تتحقق

«مقدرتش أنسى الفن وأبعد عنه أكتر من كده» كلمات عبرّت من خلالها الفنانة موناليزا عن رغبتها الملحّة في العودة للفن والوقوف أمام الشاشة من جديد وهى الأمنية التي لم تحقق رغم مرور 7 أعوام على الإفصاح عنها.