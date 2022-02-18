مستهلكو القهوة والشوكولاتة يضاعفون مشترياتهم رغم زيادة التضخم

تتجه الشركات والعلامات التجارية الشهيرة في صناعة القهوة والشوكولاتة، إلى زيادة أسعار منتجاتها خلال العام الجاري، مع الارتفاع الملحوظ في معدلات التضخم العالمي، التي تؤدي إلى زيادة أسعار الخامات.

وقالت علامات شهيرة مُصنعة للقهوة والشكولاتة، من بينها «ستاربكس ونستله وهيرشي»، إنها تنوي رفع أسعار منتجاتها نتيجة للتضخم وارتفاع أسعار العمالة، وفقاً لـ«فوربس».

ستاربكس

وقامت شركة ستاربكس بزيادة الأسعار مع ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أجور العمالة، لكنها تخطط لزيادة أخرى هذا العام، ورفعت الشركة أسعارها في الولايات المتحدة خلال أكتوبر ومرة أخرى في شهر يناير الماضي.

وأشار «كيفن جونسون»، الرئيس التنفيذي لـ«ستاربكس»، في تصريحات لأحد المحللين، إلى أن الشركة تخطط لزيادة الأسعار هذا العام، وفقاً لـ«فوربس».

وتابع: «نخطط لزيادة الأسعار خلال ميزانية هذا العام، حيث إن زيادات الأسعار تلعب دورًا مهمًا في تخفيف ضغوط التكلفة، بما في ذلك التضخم».

الطلبات قوية رغم ارتفاع الأسعار

وأضاف «جونسون»، أن زيادة الأسعار لن تؤثر على شغف العملاء، الذين يحرصون على جرعة صباحية من الكافيين، مؤكداً: «مع هذه الزيادة في الأسعار، ما زلنا نشهد طلبًا قويًا وملحوظ، خاصة خلال الأعياد».

مبيعات ستاربكس

وحققت ستاربكس قفزة في المبيعات بنحو 13% على مستوى العالم خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 2 يناير، بدعم من ارتفاع الأسعار، فيما شهدت مبيعات نستله المصنعة للشوكولاتة ارتفاعا بنسبة 7.5% في 2021، وهي أسرع وتيرة منذ 13 عامًا، وتوقعت الشركة أن يتباطأ نمو الإيرادات إلى 5% في 2022.

شركة هيرشي

وتتوقع شركة هيرشي المصنعة للشوكولاتة، نمو مبيعاتها بعد زيادة الأسعار في جميع القطاعات، بحيث تعوض هذه الزيادة تكلفة العمالة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستيات وتضخم المواد الخام.