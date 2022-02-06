أسعار القهوة تعاود الارتفاع في فبراير بعد هدوء نسبي الشهر الماضي

عاودت أسعار البن ارتفاعها عالميا في شهر فبراير الجاري، بعد هدوء نسبي شهدته خلال تعاملات شهر يناير الماضي، وسجل سعر الرطل (يعادل 450 جراما)، نحو 2.41 دولار، في تعاملات 3 فبراير الجاري، مقارنة بنحو 2.31 دولار في تعاملات أول يناير الماضي، وفقا لبيانات بورصة السلع.

ارتفاع الطلب على القهوة عالميا يضغط على الأسعار

وتأتي الزيادة الجديدة على خلفية ارتفاع الطلب العالمي على القهوة، في ظل تراجع المحصول لدى كبار المنتجين الرئيسيين وعلى رأسهم البرازيل، نتيجة أزمة الجفاف التي طرأت على بعض دول أمريكا اللاتينية، فضلا عن أزمة سلاسل الإمدادات التي أدت لاختناقات عمليات التصديري وارتفاع أسعار الشحن.

موسم الجفاف أبرز أسباب ارتفاع سعر القهوة

وكانت أسعار القهوة الأكثر تأثرا بأزمات تراجع المحصول وأزمة الجفاف، إذ حققت أعلى مستوى لها منذ نحو 10 سنوات، في تعاملات شهر ديسمبر الماضي، غير أن الأسعار شهدت هدوءً نسبيا بعد ذلك التاريخ، مع انتشار فيروس «أوميكرون»، وتراجع الطلب بنسبة ضئيلة، ثم عاودت الارتفاع التدريجي مجددا في تعاملات الشهر الجاري.

توقعات بانكسار حدة ارتفاع الأسعار

ورغم الزيادة الحالية، إلا أن التوقعات تشير إلى عدم وجود قفزة حادة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، إذ ذكرت وكالة «بلومبرج» أن بعض محصول البن لدى بعض المنتجين الكبار شهد وفرة خلال العام الماضي، من شأنها أن تسهم في تهدئة الأسعار، حيث شهدت دولة مثل الهندوراس زيادة في صادراتها خلال ديسمبر الماضي، وهو ما اعتبرته الوكالة مؤشرا على إمكانية انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وكانت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، توقعت في تقرير اتجاهات أسعار السلع الاستراتيجية، أن تستمر أسعار القهوة في الارتفاع، حال استمرار نقص الإمدادات، موضحة أن التوقعات تشير إلى احتمالية تسجيل الكيلو نحو 6.3 دولار في تعاملات شهر مارس المقبل، مقارنة مع نحو 5 دولارات للكيلو في تعاملات سبتمبر الماضي.