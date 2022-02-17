تراجع أسعار القهوة بعد وصولها لأعلى مستوياتها منذ 10 سنوات

تراجعت أسعار قهوة أرابيكا اليوم الخميس، بعد أن لامست أعلى مستوياتها في 10 سنوات يوم أمس، وسجلت عقود الكاكاو الآجلة أعلى سعر في عامين.

2.55 دولار للرطل.. سعر قهوة أرابيكا

وانخفض سعر قهوة أرابيكا في مايو 3.2 سنت، أو 1.2%، إلى 2.5525 دولارًا للرطل بعد أن بلغ 2.6045 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011.

«رويترز» تتوقع تراجع أسعار أرابيكا 5% نهاية 2022

وأظهر استطلاع أجرته رويترز، شمل 10 تجار ومحللين، أنّ أسعار أرابيكا ستنهي العام دون مستوياتها الحالية بنسبة 5% مع تحرك السوق للاعتدال في الموسم المقبل، مقارنة بالعجز الحالي الواسع الذي دفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في 10 سنوات، نتيجة الجفاف الذي ضرب المحاصيل خاصة في أمريكا الجنوبية.

مخزون القهوة ينخفض لأدنى مستوياته منذ 20 عاما

وتراجعت مخزونات أرابيكا المعتمدة إلى أدنى مستوياتها في 20 عامًا عند 1.03 مليون كيس اليوم الخميس، بانخفاض حاد من 1.54 مليون كيس في نهاية عام 2021.

وذكرت شركة «سافراس وميركادو» للأبحاث، أنّ مزارعي البن في البرازيل باعوا 86% من محصول 2021/202 بحلول 8 فبراير الحالي متجاوزا المتوسط التاريخي البالغ نحو 80%.

وصدّرت فيتنام أكبر منتج للبن، 163.324 طنًا في يناير الماضي، بانخفاض 3.6% عن ديسمبر الماضي، كما انخفض السكر الخام لشهر مارس 0.18 سنتا أو 1.0% إلى 18.30 سنتا للرطل تحت ضغط تجدد مخاوف التضخم التي عززت من قيمة الدولار.

وبحسب المذكرة البحثية، لاحظ التجار أنّ صادرات السكر الهندية تشهد ارتفاعًا، وأنّه مع وجود فائض صغير في 2022/23، فمن المحتمل أن يكون الاتجاه الصعودي محدودًا في الوقت الحالي.

وأشارت المذكرة إلى أنّ بعض المنتجين في غرب إفريقيا قلقون بشأن الطقس الجاف الذي لوحظ في الأسبوعين الماضيين، حيث تنتج عدة بلدان أفريقية في مقدمتها كينيا وإثيوبيا وأوغندا البن بكميات ضخمة كل عام.