منظمة القهوة العالمية تحذر من تراجع إنتاج البن عالميا: محصول غير مربح

كشفت دراسة جديدة لمنظمة القهوة العالمية «ICO»، أن مزارعي البن في بعض البلدان المنتجة مثل: البرازيل، كولومبيا، كوستاريكا، السلفادور، يتكبدون خسائر في الفترة الأخيرة، وأن زراعة البن أصبحت أقل ربحية بمرور الوقت، وسط حالة من القلق واسع النطاق في قطاع البن من أن انخفاض الأسعار المستمر، يمكن أن يؤثر سلبا على توريد حبوب البن عالية الجودة، ويمكن أن يكون له آثار سلبية على دخل الأسرة في مجتمعات زراعة البن.

تقلب الأسعار في سوق البن

أظهرت الدراسة، أن تقلب الأسعار في سوق البن وزيادة تكاليف الإنتاج للمزارعين يعني أن العديد من المنتجين يعملون بخسارة على المدى القصير والطويل، ما أثار مخاوف بشأن الجدوى الاقتصادية لإنتاج القهوة ويعرض سبل عيش منتجي البن للخطر في العديد من البلدان.

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ووفقا للدراسة، يجب تشكيل سياسات محددة لمعالجة قضية الاستدامة الاقتصادية لإنتاج البن، واستقرار العرض في المستقبل، وتمكين المزارعين من الحصول على مكافآت عادلة.

تكلفة إنتاج البن

تقيم هذه الدراسة الجديدة، هيكل تكلفة إنتاج البن في بلدان مختارة مثل: البرازيل، كولومبيا، كوستاريكا، السلفادور، وتنتج توصيات حول كيفية تحسين الجدوى الاقتصادية لإنتاج البن، وتزداد تكاليف الإنتاج بشكل عام بمرور الوقت، في حين أن الأسعار الدولية تختلف بشكل كبير مع عدم وجود اتجاه صعودي أو هبوطي واضح، ما يعني أن زراعة البن في المتوسط تصبح أقل ربحية.

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وأوضحت أن انخفاض الربحية من إنتاج البن قد يؤدي بمرور الوقت إلى توحيد مزارع البن أو تعطيل إمدادات البن، إذ يفضل المزارعون مغادرة السوق، أو التخلي عن محاصيلهم ما قد يشكل تهديدا للصحة النباتية لمزارع البن المجاورة.

زيادة الإنتاجية

تشير الدراسة، إلى أن زيادة الإنتاجية يمكن أن تساعد المزارعين على أن يصبحوا أكثر فعالية من حيث التكلفة، إلا أنهم لا يزالون يتكبدون خسائر في سنوات انخفاض الأسعار، ويعد تقلب الأسعار جزءا من مخاطر السوق، التي تشمل أيضا سعر الصرف ومعدل الفائدة ومخاطر التخلف عن السداد المقابلة.

ويجب أن يحتل التخفيف من مخاطر الأسعار مكانة عالية على جدول الأعمال، إذ يحتاج المزارعون إلى الوصول إلى أدوات إدارة المخاطر بهدف التخفيف من التعرض للمخاطر، ومن أجل تعزيز المرونة ضد الصدمات التي لا مفر منها.

وطورت بعض البلدان استجابات سياسية فعالة للعوامل التي تؤثر سلبا على ربحية زراعة البن، على سبيل المثال، استجابت كولومبيا بنجاح لخطر صدأ أوراق البن، وأصبحت كوستاريكا رائدة في اتخاذ تدابير للتخفيف من تأثير تغير المناخ في قطاع البن، ويجب تبادل هذه التجارب الإيجابية بين الدول.