تامر حسني يستجيب لفنان ظل سنوات يحاول الوصول إليه.. الحسيني: أمي زغردت لما عرفت

وجّه الفنان كريم الحسيني، رسالة حب واعتزاز للفنان تامر حسني، بعدما استجاب له الأخير بشأن مقابلته وعرض مشروعات فنية عليه للتعاون معه، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

كريم الحسيني: مش عارف أقابل تامر حسني من 2015

بدأت الحكاية مساء أمس الخميس، عندما كتب الفنان كريم الحسيني، عبر حسابه على «فيس بوك»، رسالة للفنان تامر حسني يشكو له عدم معرفة الوصول إليه منذ فترة، حيث كتب قائلًا: «ممكن البوست ده يوصل للفنان تامر حسني، يا كل القائمين على الصناعة من 2015 نفسي أوصل للفنان تامر حسني ومش عارف، وكل صحابنا المقربين لما بطلب منهم بيقولولي مبررات غير منطقية».

وتابع: «ما علينا ممكن حد يوصلني للفنان تامر حسني عشان عندي أكتر من فكرة مكتوبة له حتى لو كان ماضي 7 أفلام أنا هستنى دوري، ممكن؟؟».

تامر حسني يفاجئ كريم الحسيني بالرد عليه ووعده بمقابلته

وفاجأ الفنان تامر حسني، كريم الحسيني، بالرد على المنشور الخاص به، حيث علّق قائلًا: «يا أستاذ كريم والله محدش قالي ولا عرفت إنك عايزني غير من البوست ده، أنا تحت أمرك و يشرفني نقعد وأسمع منك إن شاء الله لمّا أرجع من السفر ويارب كل الخير ليك في حياتك».

كريم الحسيني بعد موافقة تامر حسني على لقاءه: أمي بتزغرد

وعبّر الفنان كريم الحسيني، عن سعادته لتجاوب الفنان تامر حسني معه، حيث كتب قائلًا: «الفنان المحترم الخلوق هايفضل طول عمره محترم وأصيل، عارف إنك ماتعرفش إني بقالي سنين عايز أوصلك لأنك عمرك ما بتتأخر على حد».

وتابع: «ترجع بالسلامة بإذن الله ومتشكر على ردك وإصرارك رغم انشغالك، أنا أمي بتزغرد وولادي مش مصدقين، أنا منشكح والناس كلها مبسوطة وعمالين يبخبروني عشان الحسد والقر اشتغل من دلوقتي، ألف شكر لك وألف شكر لحب ودعم الناس الحلوة اللي خلتني أوصلك، الحمد لله رب العالمين، جمعة مباركة علينا وعليك وعلى قلوب الناس الحلوة دي يارب».