«إطمن معانا» تدشن بئر مياه ببني سويف.. صدقة جارية على روح الطفل «ريان»

أعلنت مؤسسة إطمن معانا، عن تدشين بئر مياه، صدقة جارية على روح الطفل «ريان» المغربي، الذي توفي داخل أحد الآبار في دولة المغرب بداية الشهر الجاري، ليخدم البئر قرابة 28 أسرة غير قادرة فى قرية أشمنت بمركز ناصر، بمحافظة بني سويف، للاستخدام فى مياه الشرب وكافة الأعمال المنزلية.

مؤسسة إطمن معانا: هدفنا من تسمية البئر «ريان» هو تذكير المجتمع بمعاناته

وقالت رشا أحمد فودة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إطمن معانا، إن البئر هو أقل ما يمكن أن تقدمه المؤسسة لتذكير المجتمع بقصة ومعاناة الطفل ريان، الذي قضى فى البئر عدة أيام قبل وفاته، موجهة الشكر للمتبرعين الذين رحبوا بالفكرة وساهموا فيها، مؤكدة على أن العمل فى البئر استمر أكثر من أسبوع ليخرج بهذا الشكل، وليروي عطش عشرات الأسر فى المنطقة، وهو بئر ضمن عشرات الآبار التي تقوم بإنشائها المؤسسة فى كافة ربوع مصر، وخاصة المناطق النائية التي لا تصلها المياه.

البئر سيخدم 28 أسرة بالمياه

وأكدت المؤسسة على سعادة وفرحة أهالي قرية أشمنت، بهذه المباردة النبيلة حيث أن البئر الذي يعد صدقة جارية لروح الطفل ريان، سيخدم نحو 28 أسرة من خلال مياه شرب نظيفة ومتجددة، لافتة إلى تدشينها عشرات الآبار خلال الفترة الماضية فى عدة محافظات، من ضمنها آبار على أروح شهداء الوطن، كما تم تدشين بئر صدقة جارية على روح الفنان نور الشريف تكفلت به أسرته.