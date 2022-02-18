عريس الإسماعيلية ضرب عروسه بالشارع.. وطارا لشرم الشيخ لقضاء شهر العسل

قالت مصادر مقربة من أسرة عروسي الإسماعيلية، إن العريس وعروسه توجها ظهر اليوم إلى مدينة شرم الشيخ لقضاء شهر العسل.

وقال شقيق العريس إن حفل الزفاف تم إقامته مساء أمس في إحدى قاعات الأفراح بأحد أندية الإسماعيلية وسط فرحة أهالي العروسين.

العريس: كان مغمى عليها وحاول يفوقها

وقال والد العريس أن العروس تربت في منزلهما، وأن بينها وبين نجله قصة حب منذ أكثر من 13 عاما انتهت بخطبتهما منذ عامين وزواجهما.

وقال العريس في فيديو نشر له من شقته على مواقع التواصل الاجتماعي: «العروسة تعرضت للإغماء خلال نزولها من مركز التجميل وأنا شايف إننا اتحسدنا لإني كنت بتزف في 3 عربيات».

وقال في الفيديو: «احنا في بيتنا وزفافنا تم على خير وسط فرحة، والحمد لله فرحنا وبناكل حمام جاي لنا من سوهاج مخصوص».

فيديو الواقعة

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فيديو مساء أمس الخميس، لاعتداء شخص على عروسه بشكل وحشي خلال اصطحابه لها من مركز تجميل بشارع السلطان حسين.

وقال شاهد عيان من أصحاب المحال التجارية: «احنا طلعنا على صراخ العروسة واتفاجئنا بضربها بشكل صعب ووجود آثار دم على الفستان والعريس بيحاول يدخلها العربية بالعافية».

وتابع أن سيارة الشرطة وصلت إلى المكان وتم اصطحابهما إلى قسم شرطة أول الإسماعيلية، ولم تحرر الفتاة محضرا لزوجها وتوجها إلى القاعة لإتمام الفرح.