زحام في «تعليم الإسماعيلية» بسبب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية

شهدت محافظة الإسماعيلية ازدحاما اليوم الخميس، على مقر مديرية التربية والتعليم، للتقدم بتظلمات على نتائج الفصل الأول من امتحانات المرحلة الإعدادية.

واصطف ما يقرب من ألفي مواطن على مدخل مديرية التربية والتعليم، منذ الثامنة صباح اليوم الخميس، للحصول على أرقام للتقدم بتظلم على تصحيح أوراق الامتحانات.

مواطنون: هناك خطأ في النتائج

وقال محمد عبد العزيز، أحد المواطنين، أن نجله في الصف الثالث الإعدادي وتفاجأ بانخفاض نتيجته عن المتوقع بشكل كبير، وهو ما دعاه للتقدم بتظلم لإعادة تصحيح الأوراق، وتابع: «بعض المدرسين أخبروني أن هناك خطأ وقع في التصحيح وفي تجميع الدرجات داخل الكنترول، ولذلك جئت لطلب إعادة التصحيح ومراجعة الدرجات».

وقالت تهاني سليم، والدة أحد الطلاب، إنها تفاجأت من عدد المتقدمين بالتظلمات في المرحلة الإعدادية، مشيرة إلى أنها قبل عامين تظلمت لنجلتها الكبرى ولم يكن هناك نصف هذا العدد».

وتابعت: «هذا العدد كبير وأعتقد أن هناك خطأ ما في التصحيح أو أن أوراقا لم تصحح بالفعل كما أشيع على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات أولياء الأمور».

20 جنيه للتظلم في المادة الواحدة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان رسمي، عن بدء تلقي طلبات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية، والذي تنظمه المديريات والإدارات التعليمية.

وأضاف البيان إن كل مديرية في المحافظات تحدد المواعيد المناسبة للتقدم بالتظلمات على المواد الراغب التظلم بها، على أن تكون الرسوم موحدة، وهي 20 جنيها للمادة الواحدة، و40 جنيها لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.