الأمن يكشف مخطط التخلص من رضيع بـ«مفرمة قمامة» مجمع الإسماعيلية الطبي

ألقت وحدة مباحث قسم شرطة ثالث الإسماعيلية القبض على 4 أشخاص بينهم عاملة نظافة في مجمع الإسماعيلية الطبي، لاتهامهم بقتل طفل رضيع في عمر أيام، والتخلص من جثته في مكان القمامة بالمستشفى.

وكان قد تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العقيد أحمد الشناوي مأمور قسم شرطة ثالث، يفيد بإبلاغ «ناهد. ش» 39 سنة، عاملة نظافة في مجمع الإسماعيلية الطبي، بالعثور على جثة طفل رضيع، خلال عملها داخل المكان المخصص للنفايات.

تشكيل فريق بحث

ووجه اللواء طلعت عبد الهادي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث من ضباط قسم شرطة ثالث لفحص الواقعة والبلاغ، لمعرفة هوية الشخص الذي ألقى الطفل بالنفايات.

ونجح النقباء كامل قمحاوي ومروان منصور ومحمود منصور ومحمود الخولي وعبد الرحمن عبد المقصود من تفريغ كافة كاميرات المجمع الطبي وتتبع حركات المبلغة، وتوصل الضباط إلى أن عاملة المستشفى اصطحبت الطفل وقامت بإلقائه في النفايات وعادت بعد فترة وأخرجته وأبلغت الأمن بالعثور عليه متوفى.

التحريات الأولية: الطفل أنجب سفاحا لجارة المتهمة وتم القبض عليها

ونجح ضباط البحث الجنائي بعد مواجهة المتهمة بتفريغ الكاميرات، من تحديد هوية 3 متهمين، بينهم شقيق عاملة المستشفى ويدعي «إبراهيم. ش»، 43 سنة، عامل بإحدى الجهات الحكومية، والذي قام بتسليم الطفل لشقيقته للتخلص منه، واعترف المتهم بأخذه للطفل من والدته وتدعى «مريم. ع. س»، 23 سنة، بعد توسط والدتها وتدعى «رشا. م. ع»، 42 سنة، باعتبارهما جيران له ومحاولة مساعدتهما في التخلص منه لكونه «سفاحا» وزواجها من شخص آخر خلال الـ3 أشهر الماضية.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين الأربعة، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات وتفريغ الكاميرات، أقرو بارتكاب الواقعة، فيما أخطرت الشرطة النيابة العامة لتولي التحقيقات.