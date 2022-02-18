شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة تعلن عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد

أعلنت شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة، التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، برئاسة إيهاب واصف، التشكيل الرسمي لعضوية مجلس إدارتها.

وبحسب بيان صادر عن الشعبة، اليوم، ضمت عضوية مجلس إدارة شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة، 5 أعضاء هم «عزة فهمي رئيس مجلس إدارة شركة حُلي مصر، و محمد نصار رئيس مجلس إدارة شركة نيو إيجيبت جولد، وممدوح عبد الله رئيس مجلس إدارة شركة كيرمينا، ومحسن فوزي رئيس مجلس إدارة شركة كينج جولد»، بالإضافة إلى الاستعانة بـ 3 أعضاء من ذوي الخبرة، هم «وصف واصف رئيس شعبة الذهب السابق بالغرف التجارية، و رفيق عباس رئيس شعبة الذهب السابق بغرفة الصناعات المعدنية، وعماد الصردي مستشار مالي وقانوني».

استراتيجية للنهوض بالقطاع

وقال اللواء عماد الألفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إنّ الغرفة حرصت على أن يكون تشكيل الشعبة الجديد قادر على وضع استراتيجية للنهوض بقطاع الصناعات الثمينة، والوقوف على التحديات أمام الشركات والعاملين به، في ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي باستعادة مصر مركزها الإقليمي في صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات، وهو ما ظهر من خلال الإعلان عن تأسيس أول مدينة متخصصة في الذهب بالعاصمة الإدارية وكذا توجيهات السيدة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بزيادة مساهمة غرفة الصناعات المعدنية في تحقيق التوجيه الرئاسي بزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.

دعم الاقتصاد المصري

وأضاف «الألفي»، أن قطاع الصناعات المعدنية من القطاعات الأساسية الداعمة للاقتصاد المصري، بما يوفره من فرص عمل للشباب وعملة صعبة للبلاد، لذلك تستهدف الدولة رفع حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة أن القطاع يمتلك كافة المقومات لذلك، خاصة أنه يمتلك كافة الخبرات والرؤى التي تجعله قادرا على النهوض بالقطاع بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وكافة الجهات المعنية.

الخبرة والكفاءة

من جانبه، قال إيهاب واصف، رئيس شعبة المعادن الثمينة، إنّ الشعبة راعت في اختيار أعضائها عناصر الكفاءة والخبرة حتى يكون لها مساهمة وتأثير في عرض التحديات وصياغة الأفكار للنهوض بالقطاع، كما التزمت بأن يكونوا ممثلين عن كافة الشركات العاملة بالقطاع سواء المتوسط أو الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف «واصف»، أنّ الشعبة حريصة على تقديم استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع، بالتركيز على تعميق الصناعة، وتطوير تصاميم الحُلي للمنافس في الأسواق العالمية، وزيادة خبرات العاملين بالقطاع بنقل أحدث تكنولوجيا الصناعية بتنظيم مختلف المعارض على المستوى المحلي أو العالمي بحضور الشركات العالمية، وتقديم الدعم الفني والمعنوي للأيدي العاملة التي تعد العنصر الفعال في الصناعة.