شعبة الذهب تكشف مصير المعدن النفيس.. هبوط وارتفاع وفقا للعرض والطلب

كشف تجار «الصاغة»، بالغرف التجارية، أنّ سعر الذهب سيعاني من التذبذب بين الهبوط والارتفاع، لافتين إلى أن عدم استقرار سعر المعدن النفيس يربك الأسواق ويرجئ عمليات البيع والشراء .

وارتفعت أسعار الذهب اليوم، 7 جنيهات مدعومة بتراجع الدولار، بعد بيانات التضخم السنوي في الولايات المتحدة لتسجل أعلى مستوى في 40 عامًا، ما دفع المستثمرين لشراء المعدن النفيس.

شعبة الذهب تكشف مصير المعدن النفيس

وقال «نادي نجيب»، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ السيناريو المتوقع للمعدن الأصفر هو استمرار التذبذب بين الصعود والهبوط بسبب مضاربات المستثمرين، فعندما يشعر المستثمرون أن الارتفاع تجاوز الحدود، يطرح كميات من الذهب فيسجل تراجعا بسبب زيادة المعروض امام الطلب والعكس صحيح: «يغير الذهب اتجاهه الصاعد إلى الهبوط بزيادة المعروض أما في حالة زيادة الطلب وتراجع المعروض فإن الذهب يسجل ارتفاعًا في السعر».

إرجاء الشراء لتذبذب السعر

وفي السوق المحلية، أرجأ عدد كبير من المواطنين عمليات الشراء بعد تعرض المعدن النفيس للتذبذب بين الارتفاع والهبوط، وفقًا لسكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، الذي أكد لـ«الوطن»، أنّ محلات الصاغة تشهد انتعاشه في المبيعات وقت تراجع الأسعار التي تحفز على الشراء والادخار.

سعر الذهب محليا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 912 جنيهًا بداية التعاملات، وسجل عيار 21 سعر 797 جنيهًا، وعيار 18 سعر 684 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ 6 آلاف و384 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، سجّل سعر الأوقية 1.797.25 دولار، وعيار 24 بنحو 58.71 دولار، كما سجل عيار 22 سعر 53.82 دولار، وعيار 21 سعر 51.37 دولار، وسجل عيار 18 سعر 44.03 دولار.