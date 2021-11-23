«شعبة الذهب» توضح سبب عزوف المواطنين عن شراء عياري 12 و14

يفضل كثير من راغبي اقتناء المشغولات الذهبية، شراء المصوغات المصنوعة من عيارات الذهب الأكثر تداولًا في السوق المحلية وهو جرام الذهب عيار 21، وكذلك الذهب البندقي المصنوع من عيار 24، خاصة في الأقاليم وجنوب مصر، وكذلك يعتبر عيار 18 المفضل للطبقة الراقية، فيما لا يزال عياري 14 و12 الأقل تداولًا في مصر.

سألت «الوطن»، أحد خبراء الذهب في مصر، عن أسباب عزوف المستهلك عن شراء جرامات الذهب من عياري 14 و12، رغم أنهما أقل سعرًا وسط ظروف اقتصادية ومعيشية يمكن وصفها بحالة عامة من غلاء الأسعار.

سر عزوف المواطنين عن شراء عيار 12 و14

وفي هذا الإطار يقول نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنَّ عدم إقبال غالبية الشعب المصري على شراء جرامات الذهب عيارات 14 وعيار 12، هو عدم تداولها في السنوات الماضية.

وأضاف «نجيب» في تصريحاته لـ «الوطن»، أنَّ معظم أفراد الشعب في الوجهين القبلي والبحري، يفضلون شراء جرامات الذهب عيار 21، خاصة الشبكة للمقبلين على الزواج.

وتابع أنه بالنسبة لـ«الشبكة» يفضل الغالبية شرائها مصنوعة من جرامات الذهب عيار 21، وذلك لارتفاع سعره مقارنة بالعيارات الأقل، حتى أنه لا تزال في ثقافة الكثيرين أن عيارات الذهب 12 و14 أقرب للنحاس أكثر منها للذهب.

عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر

ولفت عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن جرامات الذهب عيار 21 هي الأكثر انتشارًا في مصر ولا يزال مصدر فخر عند اقتنائه بين أهالي محافظات الوجه القبلي.

وأشار نادي نجيب، إلى أن عدم تداول عياري 14 و12 لجرامات الذهب مقارنة بعيارات الذهب الأخرى، ربما يرجع إلى عدم معرفة أو دراية الكثيرين بها، فهي أيضًا تعد حديثة ودخيلة على السوق المصري.