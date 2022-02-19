«إطفاء الأنوار وغلق الأبواب ليلا» سنتان عن النبي أوصى بهما

جاء في السنة النبوية كل شيء له علاقة بالحياة اليومية للإنسان، من أجل هداية البشر إلى الطريق السليمة، في كل أمور حياتهم، حتى أدق التفاصيل وردت في السنة، لذلك هناك العديد من الأمور في السنة، يجهلها العديد من العباد، إلى جانب وجود بعض العادات التي يتبعها العباد بشكل يومي تكون في الأصل سنة عن النبي، ولكن لا يعلمون.

إطفاء الأنوار في الليل

ومن أشهر العادات التي يتبعها المؤمنين، هي إطفاء الأنوار ليلا، خاصة وقت النوم، وما لا يعلمه البعض، أن تلك العادة هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفقا لما أشارت له دار الإفتاء المصرية، على موقعها الرسمي، فأمر النبي يإطفاء الأنوار في الليل لعدة أسباب، وهي:

- في زمن النبي، كانت الإضاءة من خلال النار، وكان يسبب هذا ضرر، حيث أن الفأرة كانت تنزع الفتيل، وتجره فتتسبب في إضرام النيران.

- أوصى النبي بذكر اسم الله عند اطفاء الأضواء، وهذا لكي يصاحب ذكر الله تعالى كل فعل، فذكر الله هو الحصن الحصين من الشياطين، فالشيطان إنما يتسلط على المفرط لا على المتحرز.

- صيانة عن الشيطان والوباء والحشرات والهوام، ففي الحديث أخذ الحيطة والحذر من كل ما يضر.

كما أشارت دار الإفتاء إلى ما ورد عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنْ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ، وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا، وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ» رواه البخاري (3280)- واللفظ له- ومسلم (2012).

غلق الأبواب

ومن العادات اليومية لدى الإنسان، وهي في أصل الأمر سنة عن النبي، هي غلق الأبواب والنوافذ في الليل، بداية من وقت المغرب، وخاصة وقت النوم إذا لما يكن هناك حاجة من فتحها، إلى جانب منع خروج الصبيان او الحيوانات والدابة، لأن هذا الوقت تنتشر فيه الشياطين في الأرض، وفقا لما أوضحته دار الإفتاء.

وأشارت الدار إلى ما قاله صلى الله عليه وسلم: «لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتْ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْبَعِثُ إِذَا غَابَتْ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ» (رواه مسلم).