رئيس الاتحاد الإفريقي يطالب بمواصلة الدعم بالتكنولوجيات الإشعاعية لمكافحة السرطان

وجه الرئيس السنغالي، ماكي سال، رئيس الاتحاد الإفريقي، الشكر لرئيس الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا: «تم إعداد هذه القمة بشكل تشاركي، وتمكننا من تحديد مجموعة من الالتزامات المشتركة، ونحن في لحظة تاريخية تسمح لنا بإعادة بناء شراكتنا الإفريقية الأوروبية».

اختيار 6 بلدان إفريقية

وأضاف في كلمته في القمة الإفريقية الأوروبية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي: «نحن في حاجة إلى جمع الموارد المطلوبة للوفاء بكل الالتزامات، وفيما يتعلق باللقاحات، فقد شاركنا في جلسة تاريخية ورأينا كيف تم اختيار 6 بلدان إفريقية لتصبح من الدول المستفيدة لتصبح من المنتجين للقاحات».

وتابع: «تناولنا الملكية الفكرية أيضا وتمكننا من التوصل إلى خلاصات واعدة وأملنا أن نتوصل إلى حل ديناميكي في الأشهر المقبلة، ولا بد من توجيه التحية للمبادرة الأوروبية المتعلقة بتمويل البنى التحتية وإن تم تنفيذ البرنامج الخاص بها فإننا سنحقق تقدما ملحوظا في القارة الإفريقية».

وطالب، بمواصلة العمل الذي تم إطلاقه في إطار المبادرة الدولية التي وضعتها وكالة الطاقة الدولية النووية لدعم إفريقيا بالتكنولوجيات الإشعاعية التي من شأنها المساهمة في مكافحة السرطان.