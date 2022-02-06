صلاح حليمة: تغيرات المناخ والإرهاب على رأس أولويات القمة المصرية الجيبوتية

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية السابق، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، اليوم، إن زيارة رئيس جيبوتي إلى مصر اليوم، جاءت في توقيت مهم بسبب انعقاد مؤتمر القمة الأفريقي في دورته الـ35، وهناك الكثير من القضايا التي يجري طرحها في القمة؛ أبرزها تغيرات المناخ وجائحة كورونا ومكافحة الإرهاب.

قضايا الساخنة بالقمة المصرية الجيبوتية

وأضاف «حليمة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، على فضائية «الحياة»، أن أبرز النقاط التي يتم تناولها في القمة المرتقبة بين مصر وجيبوتي، التقرير الخاص بمجلس الأمن والسلم الأفريقي، الذي أوضح فيه الأوضاع في القارة الأفريقية، والكثير من القضايا الساخنة الأخرى سواء في السودان أو إثيوبيا أو منطقة القرن الأفريقي.

وأوضح أن القمة تتناول كذلك الأوضاع الاقتصادية والتنمية المستدامة وتغيرات المناخ، وجميعها قضايا في غاية الأهمية، متابعا: «مصر بتقود القارة الأفريقية في تلك المرحلة والملفات دون أي مبالغة، وذلك لدورها المحوري في نشر الأمن ومكافحة الإرهاب بقارة أفريقيا، وأنشئت في ذلك الإطار العديد من الآليات من أبرزها مركز إعادة الأعمار والبناء، كما تبنت مبادرة إسكات البنادق».

دور مصر في مقاومة التغيرات المناخية

وأكد أن مصر لها دور كبير في مقاومة تغيرات المناخ في القارة الأفريقية، التي تعتبر أكثر القارات معاناة بتغيرات المناخ، على الرغم من أنها ليست المتسببة فيها، مضيفا: «فيه مؤتمر هيعقد في نوفمبر بشرم الشيخ هتستضيفه مصر في ضوء مؤتمر جلاسكو 2021، الذي عقد في لندن من قبل».