حصاد مجلس الوزراء خلال أسبوع.. تسوية 30 منازعة ومتابعة استعدادات استضافة قمة المناخ (انفوجراف)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 12 حتى 18 فبراير 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على قيام وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاقد لتأثيث وتجهيز الوحدات السكنية المعدة لنقل سكان المناطق العشوائية، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير "حياة كريمة" لسكان هذه المناطق؛ تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، وكذلك الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، حيث شمل التعديل المواد الخاصة بشروط التعيين في وظائف المعلمين بالأزهر الشريف، وكذلك آلية التعيين بوظيفة "معلم مساعد"، إلى جانب إجازة التعيين بمنصب "شيخ معهد" و"وكيل معهد"، بالمعاهد الابتدائية الأزهرية لحملة دبلوم المعلمين، فضلاً عن الموافقة على مشروعي قرار بشأن اتفاقيتين، لتمويل برنامج (إطار سياسات التنمية فى مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام)، بين مصر، وكل من البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بمبلغ 360 مليون دولار لكل اتفاقية، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 147.14 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ناحية مركز سمسطا بمحافظة بني سويف، لصالح المحافظة، بهدف إقامة منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي.

كما شملت القرارت الموافقة على مشروع قرار بشأن إزالة صفة النفع العام عن مساحة 667.68 فدان، ناحية محافظة بورسعيد، من الأراضي التي تخضع لإشراف الهيئة العامة، لتنمية الثروة السمكية، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، مع إعادة تخصيص مساحة 2476.40 فدان من بينها المساحة المشار اليها، وذلك لصالح محافظة بورسعيد، لاستخدامها فى بعض المشروعات التنموية واللوجستية، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحات أراض لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقامة وتنفيذ توسعات صوامع تخزين، وهي: مساحة 4.4 فدان ناحية الترامسة بمحافظة قنا، ومساحة 8.79 فدان ناحية أطفيح بمحافظة الجيزة، ومساحة 16.76 فدان ناحية بلبيس بمحافظة الشرقية، وكذلك الموافقة على مشروعات قرارات مجلس الوزراء، بشأن إصدار عملات تذكارية من الذهب، فئة الجنيه الواحد، ومن الفضة فئات (الجنيه الواحد، الجنيهات الخمسة، الجنيهات العشرة) تحمل شعار العائلة المقدسة في مصر، وعملات تذكارية من الفضة، فئة الجنيهات الخمسة؛ بمناسبة الاحتفال بمرور خمسة أعوام على إنشاء اللجنة النقابية للعاملين بتجارة وصناعة المصوغات والمجوهرات، وعملات تذكارية غير متداولة من الذهب، فئة الجنيه الواحد، وعملات تذكارية من الفضة، فئة (المائة، الخمسين) جنيهاً، بمناسبة الاحتفال بمرور 90 عاماً على إنشاء الشركة الوطنية "مصر للطيران"، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإنشاء كلية الإعلام بجامعة عين شمس، وذلك في إطار الحرص على تدعيم الجامعات بالتخصصات اللازمة لإثراء العملية التعليمية وتقليل الاغتراب.

وقد تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، بتسوية عدد 30 منازعة بين الجهات الحكومية، وكذلك الموافقة على قيام محافظة القاهرة بالتعاقد على تنفيذ أعمال إزالة العقارات والأنشطة التجارية بعدة مناطق بنطاق حي مصر القديمة، لصالح تنفيذ مشروعات قومية ترتبط بخطة الدولة نحو تطوير مناطق القاهرة لإعادة رونق العاصمة ومظهرها الحضاري، مع الموافقة على التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ المرحلة الثالثة لاستكمال تأثيث المقار بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار دعم توطين الصناعة الوطنية في تنفيذ هذا المشروع.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير عقد سيادته اجتماع في مقر رئاسة مجلس الوزراء بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، أشار خلاله إلى أن هناك توجيهاً من رئيس الجمهورية بأن يتم تنفيذ الأعمال الإنشائية وفق الجداول المخطط لها؛ سواء من حيث الالتزام بأعلى معايير الجودة، أو التوقيتات الزمنية، وكذلك اجتماع مع وزيرة التعاون الدولي لاستعراض مشروعات الوزارة خلال العام 2022، مثل مشروعات دعم المجتمعات والمرأة الريفية، وجهود التحضير لاستضافة مصر مؤتمر الأطراف 27 لاتفاقية الأمم المتحددة الإطارية لتغير المناخ، فضلاً عن عقد سيادته اجتماع لمتابعة الخطوات الخاصة بإنشاء مجمعات الخدمات الحكومية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومساعد وزير الإسكان، إلى جانب اجتماع لمتابعة جهود تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة، وكذلك ملف التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور وزيري التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومساعد وزير الإسكان، ورئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق التي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.كما تضمنت الاجتماعات أيضاً وفقاً للتقرير، اجتماعاً مع وزير النقل لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الوزارة، حيث أكد أن مشروعات النقل تحظى باهتمام ومتابعة رئيس الجمهورية لتيسير حياة المواطنين وتهيئة البنية الأساسية الداعمة للاستثمار، وكذلك اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسئولين المعنيين، فضلاً عن اجتماع لمتابعة إجراءات تخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وجه ببدء إجراءات التخصيص أول مارس المقبل، تمهيداً لدفع المقدمات وتسليم الوحدات للمستحقين، وذلك بحضور وزيري المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من المسئولين المعنيين، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لجهود رصد التغيرات المكانية والتعديات على الأراضى الزراعية، وكذلك موقف إزالة التعديات والمخالفات، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والتنمية المحلية، والاتصالات، والزراعة، ومدير مركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة.وقد شملت الاجتماعات وفقاً للتقرير، الاجتماع الأسبوعي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة مثل برنامج عمل الحكومة خلال الفترة من (يوليو 2018 - يونيو 2021)، والموقف الوبائي لفيروس كورونا، وكذلك اجتماع بمقر الحكومة بالعاصمة الادارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بحضور رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، فضلاً عن اجتماع بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات التحضير لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والتعاون الدولى، والبيئة، وقطاع الأعمال العام، والنقل، والزراعة، والتجارة والصناعة، ومسئولى الجهات المعنية، إلى جانب اجتماع مجلس المحافظين، حيث أكد أن هذا الاجتماع خاص بملف التعديات على الأراضي الزراعية، نظراً لوجود تقارير تؤكد عودة بعض التعديات على الأراضي الزراعية، برغم أن الدولة قامت بالعديد من حملات الإزالة، لافتاً إلى أن الدولة استثمرت في منظومة رصد التغيرات المكانية، ويجب التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها، وذلك بحضور وزيرى التنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الجهات المعنية.

كما عقد السيد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مع محافظ بورسعيد لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات التي يجرى العمل عليها بالمحافظة مثل تطبيق الحوكمة والشفافية والشمول المالي، ونظام التسجيل المسبق للشحنات، ومبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالوقود المزدوج، وكذلك اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أشار إلى أهمية عقد اجتماع شهري، لمتابعة المنظومة التي ستسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس، وذلك بحضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظ بورسعيد، وعدد من المسئولين المعنيين.وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت جولة سيادته التفقدية لمتابعة سير الأعمال والإنشاءات في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ونائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ورئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن متابعة موقف الأعمال الجاري تنفيذها بمركز معلومات العاصمة، وكذلك منطقة البنوك، حيث تفقد فرع البنك الأهلي المصري كأول فرع لبنك يقدم خدمات مصرفية في العاصمة الإدارية، إلى جانب استكمال الجولة التفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتفقد سير الأعمال بمبنى مجلس النواب، ومبنى مجلس الشيوخ، وميدان ساري العلم، بالإضافة إلى متابعة موقف الأعمال الجاري تنفيذها في الحي السكني الثالث R3، ومنطقة الأعمال المركزية، خلال جولته التفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تفقد نموذجاً لتشطيبات شقق فندقية لسلاسل فنادق عالمية، وقد اختتم سيادته الجولة التفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمتابعة موقف تنفيذ مشروع الحدائق المركزية (النهر الأخضر).

كما شهد سيادته افتتاح المعرض الفني للفنان التشكيلي ورسام الكاريكاتير عمرو فهمي، المقام في مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية، بحضور لفيف من الوزراء، والمسئولين، والشخصيات العامة، كما حضر حفل توقيع آخر إصدارات الرسام الذي يحمل عنوان "قهوة مصراوي"، فضلاً عن تقديم تقرير مفصل لمجلسي النواب والشيوخ حول تقدم أعمال برنامج الحكومة، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان "مصر تنطلق"، والذي يرصد ما تم تحقيقه من أهداف، وكذلك ما تم إنجازه من محاور مختلفة تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها، وكذلك عقد مؤتمر صحفي موسع بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث أكد أن الحكومة حريصة دائماً على التواصل مع المواطنين والإعلام؛ لتوضيح بعض القضايا التي تهم الرأي العام، والمواطن المصري، مشيراً إلى تحقيق معدل نمو في الربع الأول من العام المالي الحالي 9.8% وفي الربع الثاني 8.3%، وبهذا يكون متوسط نمو النصف الأول من هذا العام 9%، وقد تم إجراء عدة مداخلات للرد على أسئلة بعض الصحفيين والإعلاميين في نهاية المؤتمر الصحفي الذي عقد بالعاصمة، حيث أجاب على أسئلة بشأن خطة الدولة لزيادة دخل المواطن المصري، و نظام الإيجار القديم، وبرنامج الطروحات، وزيادة أسعار المنتجات البترولية، والدين الخارجي ومنظومة الخبز، إلى جانب إلقاء كلمة مسجلة أمام جلسة بعنوان "الاستفادة من النقل من أجل تعافي مستدام" ضمن فعاليات "المؤتمر السنوى الـ 19 لتحول النقل"، الذي ينظمه البنك الدولي ومعهد الموارد العالمية، حيث أكد أن مصر على استعداد للتعاون مع شركائها في جميع أنحاء العالم من أجل بيئة أكثر نظافة واخضراراً، بالإضافة إلى استعراض تقرير مقدم من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، حول الاستعدادات الخاصة بتنظيم الهيئة للمعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول "ExCon Health Africa".

وبشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، جاء في التقرير، لقاء سيادته مع رئيس شركة "أميا" الإماراتية للطاقة، حيث رحب بالاستثمارات الجديدة التي تعتزم الشركة إقامتها في مصر، مؤكداً الأهمية التي توليها الحكومة لمشروعات تحلية المياه، والهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، فضلاً عن عقد لقاء مع وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، حيث أشار إلى أن هناك تكليفاً من رئيس الجمهورية بضرورة مواصلة العمل على تعميق التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية، وكذلك الصناعات المغذية لها، وكذلك لقاء مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاستعراض إجراءات تطوير منظومة التعليم العام، وكذا تطوير التعليم الفني، خلال الفترة من (2017 – 2022)، ومستجدات مشروعات المكتبات الرقمية، حيث أكد أن الدولة بقيادة الرئيس السيسى وضعت التعليم كأحد أولويات التنمية والتي ترتكز في جانب منها على بناء شخصية الإنسان المصري، بالإضافة إلى لقاء مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لاستعراض خطط الهيئة خلال الفترة المقبلة، حيث أعرب عن أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لدعم جميع القطاعات المحركة لنمو الاقتصاد المصري، موضحاً أن تقديم جميع صور المساندة للقطاع المالي غير المصرفي هو أحد أهم الأولويات للحكومة خلال الفترة المقبلة، لضخ مزيد من الاستثمارات المالية في أنشطة هذا القطاع.