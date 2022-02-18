«الوزراء» يصدر قرارا بتشكيل مجلس الجامعات الخاصة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 691 لسنة 2022، بشأن تشكيل مجلس الجامعات الخاصة.

أعضاء المجلس

ويتشكل مجلس الجامعات الخاصة لمدة عام، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية كل من، أمين مجلس الجامعات الخاصة، ورؤساء الجامعات الخاصة، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومُستشاري الوزير في الجامعات الخاصة، ورئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، ورئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، ورئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، والدكتور يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها.